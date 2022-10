Jól kezdte első hazai találkozóját a Szedeák, 6–0-val nyitottak a szegediek, majd továbbra is lendületesen játszottak támadásban. Washington hármasa után 11–2-es szegedi előnyt mutatott az eredményjelző, időt is kért a Kecskemét. Ezt követően felpuhult a szegedi védekezés, és kevésbé működött a csapatjáték, a vendégek visszajöttek a meccsbe, 21–15-nél már Simándi Árpád kért időt.Nem volt szép meccs, mindkét oldal játékát sok pontatlan­ság jellemezte, a félidőben vé­­gül egyetlen ponttal a Kecskemét vezetett, 37–38.

Rosszul kezdte a harmadik negyedet a Szedeák, Klobucar triplája után már hét pont volt a hátrány, ekkor ismét magához hívta csapatát Simándi Árpád, 42–49.

Washingtonról szóltak a kö­­vetkező percek, a Naturtex irányítója a legtöbb akciót egyedül próbálta befejezni: pontjaival sikerült felzárkóznia a Szedeáknak a negyed végére. A kecskeméti kezek viszont nem remegtek meg az olykor ajándékba kapott büntetők után, de Wesley Person zárta le ezt a tíz percet egy triplával, 56–58-ról jöhetett az utolsó negyed.

Bognár közelije után ugyan utolérte ellenfelét a Szedeák, de megérezte Roberson hiányát, a center nem jött vissza a nagyszünet után a pályára. Kilencpontos hátrányból Person triplája után egy labdára jöttek vissza a Tisza-partiak, 67–70-nél kértek időt a vendégek. Wittmann hármasa, majd egy eladott labda, és megint nyolc volt közte... Innen már nem tudott felállni a Szedeák, nem jöttek a triplák sem a végjátékban: a támadásbeli hibákat nem tudta ellensúlyozni a szegedi csapat, amely így idei második bajnokiját is elveszítette. A vendégek összesen 33 alkalommal állhattak a büntetővonalra, hazai pályán ez azért ritkán fordul elő – mindez persze a szegedi hibákat nem mentesíti. Folytatás szombaton az Alba Fehérvár otthonában.