Jó formában van a Szeged-Csanád GA, ezt az utóbbi két meccs, meg a válogatottszünet előtti további öt találkozó is bizonyította. Az igaz, hogy az úgymond kötelezőket húzta be a csapat a Budafok hazai (2–1) és a Tiszakécske idegenbeli (1–0) legyőzésével, de az is valós, hogy önmaga dolgát megnehezítve tette mindezt. Előbb gólhátrányból fordítva nyert, majd a következő bajnokin 11-est is hibázott, mégis behúzta a három pontot.

Itt az újabb feladat: vasárnap 15 órától a szegedi Szent Gellért Fórumban a Szeged megint olyan ellenfelet fogad, amely a hátsó régióban található. Az újonc Mosonmagyaróvár a tabella 19. helyén található nyolc szerzett ponttal, amelyet két győzelem és két döntetlen révén gyűjtött össze. A kisalföldi csapat a legutóbbi fordulóban kikapott otthon a Budafoktól, de előtte három mérkőzésen keresztül veretlen maradt. A szegedieknél ez a sorozat immár hét összecsapás óta tart, és bízhatunk a folytatásban, ha megmarad a töretlen küzdőszellem, és nem hozza saját magát kellemetlen helyzetbe az együttes a már említett történésekkel.

Nekünk pedig nem marad más, mint ehhez kapcsolódva kölcsönvenni a régi, jól ismert, angol abszurd humort kedvelők sorozatának címét: folytassa, Szeged-Csanád GA!

A meccs kezdési időpontjával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a Szeged-Csanád GA az elsők között volt, amely a rezsicsökkentés érdekében átáll(t) a villanyfényes rendezés helyett a hamarabbi, természetes fényben lévő kezdési időpontokra. Ennek szellemében lesz 15 órától a vasárnapi találkozó, és minden bizonnyal a folytatásban is megmarad ez a törekvés.