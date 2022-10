Aki látta, tanúsíthatja, nem volt öldöklő iram a Budafok és a Szeged-Csanád GA hétközi magyarkupa-mérkőzésén. A csapatok alig jutottak el helyzetig, ám ha a szegedi támadó, Haruna Jammeh egy pici pontosabban lő, és nem a kapufát találja el a 81. percben, akkor a rendes játékidőben előnyhöz juthatott volna a vendégegyüttes. Ehelyett jött a hosszabbítás és a 120. perc, amikor a budafoki együttes szerezte meg a győztes gólt.

Mindkét csapatban főleg azok kaptak szerepet, akik a bajnokságban kevesebbszer léphetnek pályára, vagy éppen sérülés után tértek vissza, és kell nekik a játékperc.

A gyenge játék ellenére a Tisza-parti csapatban minden bizonnyal szívesen emlékezik majd vissza erre a találkozóra a saját nevelésű Dobronoky Viktor: a 19 éves támadó a 69. percben állt be, előtte legutóbb az NB II.-es keretben április 25-én Kecskeméten kapott lehetőséget, majd elszenvedett egy súlyos sérülést. A Szeged második csapatának előző hat megyei I. osztályú bajnokiján már szerepelt, sőt ezeken négy gólt szerzett, most pedig eljött az ideje annak, hogy az NB II.-es keretben is játszhatott. És ne felejtsük el hozzátenni, hogy ő adta a passzt Haruna kapufája előtt.

– Ez volt az a meccs, amelyen mindenki megmutathatta, helye van a csapatban, és büszke vagyok a többiekre, illetve magamra is, hiszen mindent megtettünk a pályán a továbbjutásért. Szerencsétlenül alakult a meccs, főleg mert az utolsó percben kaptuk a mindent eldöntő gólt, ám nekünk is voltak helyzeteink, és erre lehet építeni. Belülről azt éreztem, jobbak voltunk a Budafoknál, és amit kért az edző, azt teljesítettük azzal, hogy egyben voltunk. Ki kell használni a helyzeteket, mert csak így lehet megnyerni egy meccset. Sok időt hagytam ki, de egyre inkább felveszem a ritmust, és bízom abban, hogy számolnak velem – nyilatkozta Dobronoky a szegedi klub hivatalos médiafelületén.

A fiatal egyetemista már akár szombaton is pályán lehet újra, hiszen folytatódik a labdarúgó NB II.: a Szeged-Csanád GA hazai pályán, a Szent Gellért Fórumban 15 órakor fogadja a Kozármisleny együttesét. Ne tévesszen meg senkit az ellenfél pozíciója, a kieső, 18. hely, mert nemrég a Mosonmagyaróvár is így érkezett a Tisza partjára, és meglepte a Szegedet. A kisalföldi gárda azóta ellépett a veszélyes zónából, ám most a szegediek fogadkoznak, hogy nem érheti őket meglepetés, és jön a siker.