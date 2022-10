Régen látott agilis, rámenős futballt mutatott be főleg az első félidőben Tiszakécskén a Szeged-Csanád GA, amely már ekkor pontot tehetett volna minden mondta végére. Sőt a szünet után kimaradt egy büntető is, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy nem forgott veszélyben a vendégek sikere.

– Nagyon örülök, hogy végre újra betaláltam, de inkább annak örülök elsősorban, hogy megszereztük a három pontot. Egy kicsit mérges vagyok, mert sokkal hamarabb le kellett volna zárnunk a kérdéseket, az első félidőben is volt már két-három nagyon nagy lehetőségünk, a szünet után a kihagyott 11-es mellett is akadtak helyzeteink. A csapat erejét az mindenképpen mutatja, hogy 1–0-ra is meg tudtuk nyerni ezt a találkozót. Mindig egymást kisegítve játszunk, szerintem ezért is működünk úgy, mint egy igazi csapat. A Mosonmagyaróvár ellen hazai pályán nem is lehet más célunk, mint a hátrom pont megszerzése – nyilatkozta a klub honlapján a tiszakécskei meccs egyetlen, győztes góljának szerzője, Gajdos Zsolt a meccs után.

A csapat vezetőedzője, Alekszandar Sztevanovics elégedetten értékelt a találkozó után.

– Az első félidőt nagyon jól kezdtük, ennek köszönhetően az eredmény is úgy alakult, ahogyan azt elvártuk. Ennek ellenére több helyzetet is kihagytunk, több góllal is vezethettünk volna. A második félidőben növelhettük volna előnyünket, de büntetőt is hibáztunk. Elégedettek lehetünk, hiszen egy nehéz ellenfél ellen sikerült nyerni mondta a tréner.

A Szeged-Csanád GA legközelebb vasárnap 15 órától a Szent Gellért Fórumban a Mosonmagyaróvár együttesét fogadja. A hét meccses veretlenségi sorozat tehát akár tovább is folytatódhat.

Közben újabb bajnokiról derült ki, hogy a televízió közvetíti: ez pedig október 31-én (hétfő) 20 órától a Szeged-Csanád GA pécsi kirándulása lesz.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA