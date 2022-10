Van ilyen. Időnként bármit is csinál egy együttes, nem megy a játék, az ellenfél pedig az adódó helyzethez alkalmazkodva és egy hibát kihasználva győz.

Ez történt a Szeged-Csanád GA NB II.-es labdarúgócsapatával, amely fájó vereséget szenvedett a Mosonmagyaróvártól, így megszakadt a hét meccse tartó veretlenségi sorozata. A Tisza-partiak legutóbb augusztus 14-én Szentlőrincen kaptak ki, és az akkori meg a mostani mérkőzés kísértetiesen hasonlított is egymáshoz. Az esélyesebb klub ment előre, ám bejött egy-két nagyobb, nem megszokott hiba, és az ellenfél máris előnybe került, innen pedig most nem volt visszaút.

Sokkal nagyobb probléma, hogy a korábban látott, kapura veszélyes támadójáték ezúttal nem működött. A bal oldalon Kundrák Norbert és Kővári Róbert ugyan forgatta a védőket, és Rédling Kevin bejövetele után a jobb oldal is aktívabb lett, de igazi bravúrt a vendégek kapusának nem kellett bemutatni. A beadásokról éppen csak lemaradtak középen a játékosok, illetve a 16-oson belüli vagy kívüli lövések szinte mindegyike blokkot talált. Tegyük hozzá, kevés is volt a távoli próbálkozás.

Mindezek mellett és ellenére a Szeged továbbra is a liga élcsapatai közé tartozik, hiszen az ötödik helyen áll a tabellán. És most jó lenne, ha győzelem után lennénk, és leírhatnánk, hogy az újabb megszerzett három ponttal dobogós a csapat, de a ha és a volna nem játszik. Inkább bízzunk abban, hogy jön megint majd egy újabb hét meccses sorozat, amelyben a most véget ért szériához hasonlóan legalább 15 pontot gyűjt a Szeged, és akkor már tényleg ott lesz a dobogón.

Ehhez legközelebb vasárnap 13 órától Ajkán lehet majd közelebb jutni, ott játssza a következő bajnokiját a Szeged a labdarúgó NB II.-ben.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA