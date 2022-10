A zsombói Cél-Tudat SE 18 éves pisztolyos kiválósága 25 méteren remekelt, és miután a selejtezőből 581 körrel az ötödik helyen jutott tovább, megnyerte az elődöntőjét, majd az úgynevezett éremmeccsen – amelyen a négy legjobb maradt versenyben – a dicséretes harmadik helyen zárt a győztes indiai Esha Singh és a kínai Si Xuan Feng mögött. Jákó Miriam a versenyszám junior Eb-aranyérmeseként érkezett Egyiptomba, és ezen a viadalon is bizonyította, hogy valóban nincs jobb nála az európai kontinens korosztályos mezőnyében.

Jákó Miriam a junioroknál szeptemberben a wroclawi Európa-bajnokságon aranyérmes volt 25 méteres pisztolyban, márciusban pedig a Hamarban rendezett légfegyveres Eb-n győzött 10 méteren, légpisztolyban.

Jól szerepelt az eseményen a másik zsombói sportlövő, Dénes András is: az 50 méteres fekvőben ötödik Dénes András az 50 méteres összetett számban is döntőbe jutott. Most az érem nem jött össze neki, de Dénes hatodik helye csakugyan elismerésre méltó – írta a magyar szövetség hivatalos oldala.