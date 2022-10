A Tisza-partiak közül mondatjuk, hogy menetrend szerint Szél Tibor volt az első játékos, aki bemutatkozott a 13 nemzet bajnoki második helyezett csapatát felvonultató mezőnyben. Az ezen a nyáron a Szegedbe visszaigazolt tekés három majdnem egyforma szettet mutatott be, így eljutott 600 fa fölé, végül 605 egységgel zárt – mondhattuk, hogy jó alapot adott a selejtező első napjának.

A második szegedi, Zapletán Zsombor egészen elképesztő játékot mutatott be: 60 dobás után 359 fával állt, azaz közel került a 700-as álomhatárhoz. Ezt ugyan nem érte el, de két játékos után az egész mezőnyben a horvát Luka Bolanca Mögött (692 fa) a második legjobb eredmény volt a 689 fa.

– Az első hatvan dobásban jöttek a kilencesek, volt, hogy kettő vagy három is egymás után. Az elnökünk, Karsai Ferenc szerint szinte tökéletes tekét mutattam be. Nehéz állásom nem igazán volt, de ha becsúszott, azt is meg tudtam oldani – nyilatkozta Zapletán.

Zapletán eredménye után a Szeged a Zapresic mögött második helyen állt két játékos után 24 fa mínusszal, és 48 fával előzte meg a harmadik Raindorfot.

A nap végén következett a szegediek légiósa, a szerb Milan Jovetics, aki 643 fát elérve a második helyen tartott a Zengő Alföldet, és négy fára megközelítette az éllovas Zapresicet (1941:1937), miközben a harmadik helyre felugró Kakanjjal (1879 fa) szembeni különbség 58 fa volt.