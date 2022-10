Némi budafoki mezőnyfölény volt tapasztalható a meccs legelején, ám ahogy a vendégek nem tudtak ebből gólhelyzetekig jutni, úgy a Szeged sem volt veszélyes a kapura. Volt egy-két beadás, de a pontosság ekkor még hiányzott.

A 19. percben már ezzel sem volt baj, amikor Könczey Márk jobb oldali beadása eljutott a hosszúra Kundrák Norberthez, ám a támadó háttal a kapunak vette át a labdát, így odalett a helyzet.

A semmiből érkezett a budafoki vezetést, amikor a 24. percben Szatmári Lóránd egy szöglet után eltalálta ellenfelét a 16-oson belül, a büntetőt Kovács Dávid értékesítette.

A gól megfogta a Szegedet, míg a Budafok eljutott két újabb lehetőségig is. Aztán észhez tért a hazai alakulat, ezt Gajdos Zsolt jobb felső sarkot elkerülő szabadrúgása, valamint a támadójáték pontossága is jelezte. Ennek is köszönhető, hogy még a szünet előtt sikerült az egyenlítés – büntetőből. Gundel-Takács Bence kapus borzasztó ütemben futott ki a kapujából, és leütötte Szilágyi Zoltánt, a 11-est pedig Bíró Bence értékesítette, 1–1.

A szünet utáni első fontos mozzanat Csonka András második sárgája, egyben piros lapja volt, a Szeged az 53. perctől emberelőnyben játszott. Jöttek is a labdajáratások és a beadások szinte percenként, ám nem vezetett eredményre.

Az utolsó negyedórához érkezve fokozódott a hazai nyomás, miközben a vendégek öt védőre álltak át. Kundráknak volt egy veszélyes beadása, Farkas Aurélnak két lövése is, ám sehogyan sem sikerült eltalálni a kaput. Aztán a 86. percben Könczey Márk gondolt egy merészet, 24 méterről jól eltalált labdája pedig a bal alsó sarokban kötött ki, 2–1.

A Szeged így már hat bajnoki mérkőzés óta őrzi veretlenségét.

Alekszandar Sztevanovics: – A legfontosabb, hogy nyertünk. Tudtuk, hogy nehéz és speciális lesz a meccs, de megmutattuk a karakterünket. Az elején nem úgy játszottunk, ahogy kellett volna, és ezt a Budafok kihasználta. Nem adjuk fel soha, ez nagy dolog.

Szeged-Csanád GA–Budafok 2–1 (1–1)

Merkantil bank labdarúgó NB II., 9. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 1100 néző. Vezette: Takács Tamás (Garai Péter, Sinkovicz Dániel).

Szeged-Csanád GA: Molnár F. – Könczey, Vári, Szilágyi Z., Tóth B. – Sipos Sz., Simon Á. (Farkas A., 64.) – Kundrák (Rédling, 90+2.), Szatmári (Szakály, 64.), Gajdos (Pintér Á., 81.) – Bíró B. (Haruna, 90+2.) Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics.

Budafok: Gundel-Takács – Csonka A., Jagodics M., Romics, Kalmár O. – Kovács D., Adorján (Soltész, 57.), Oláh B. (Margitics, 66.) – Varga D. (Sós, a szünetben), Tischler (Fótyik, 57.), Horváth O. (Györgyi, a szünetben). Vezetőedző: Mátyus János.

Gólszerzők: Bíró B. (43., 11-esből), Könczey (86.), ill. Kovács D. (26., 11-esből).

Kiállítva: Csonka A. (53.).