Kosárlabda, KaposvárNehéz helyzetben vághatott neki a Kaposvár elleni idegenbeli bajnokinak a Naturtex-SZTE-Szedeák, amelynek mindössze kilenc bevethető játékosa maradt. Bognár Kristóf vádliprobléma, Wesley Person szemsérülés, Milics Sztarovlah egy hasfalsérülés, míg Kerpel-Fronius Balázs derékbántalmai miatt nem tudott játszani a tegnapi meccsen – Szatmári Zsombor pedig régóta maródi a szegedieknél.Mindez azonban nem fogta meg a Szedeákot, amely szinte végig előnyben volt az első félidőben. Tette ezt úgy, hogy két magasemberére, Stefan Filipovicsra és Mayer Ákosra hamar ráfújták a három-három hibát a játékvezetők. Desmond Washington viszont extrát játszott, az irányítóval nem bírtak a hazaiak – nem mellesleg a lepattanókat is uralta a Szedeák. A magyar fiatalok, így Polányi Kristóf és Balogh Szilárd is hozzátették a magukét ahhoz, hogy ebben a helyzetben nem csupán hogy tartsa a lépést ellenfelével Simándi Árpád sérülésektől megtépázott együttese, de még vezessen is. A félidő végén Roberson pontjaival tartotta pár pontos előnyét a Naturtex, és húsz perc után 43–41-re vezetett.

A Szedeák amerikai irányítója a szünet után is bekezdett, pontjaival továbbra is tartotta magát a remekül küzdő Szedeák: kevesebb mint öt perc volt a harmadik negyedből, amikor már 25 pontnál járt Washington, a Tisza-partiak pedig négy ponttal vezettek, 53–57. 62–62-nél hosszú idő után volt döntetlen, majd Washingtonra fújtak egy technikait, Aris büntetője, majd triplája után pedig a hazaiak várhatták előnyből a záró tíz percet, 68–64.

Griffin öt pontjával az addigi legnagyobb hazai előnnyel kezdődött a negyedik negyed, 73–66, majd Polányi kipontozódott, így tovább szűkültek a szegedi rotációs lehetőségek. Hughes negyedik blokkja, majd zsákolása után a tíz pontot is átlépte a különbség, az amerikai magasemberre nem volt ellenszer.

Innen már nem volt visszaút a Szedeák számára, amely három negyeden át öt emberét nélkülözve is kiválóan tartotta magát. A hazaiak kilenc embert forgathattak, míg a szegedieknél Roberson végigjátszotta a meccset, és Washington is csak két percet pihent. A válogatottszünet után november 18-án a Sopront fogadja majd a Szedeák: remélhetőleg akkor már teljesebb kerettel.



Kaposvár–Naturtex-SZTE-Szedeák 89–74 (23–21, 18–22, 27–21, 21–10)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 6. forduló. Kaposvár, Kaposvár Aréna, 1000 néző. Vezette: Földházi, Györfy, Lengyel.

Kaposvár: ARIS 23/12, Paár 4, Griffin 15/9, Gabric 14, HUGHES 13. Csere: Bogdán 10/3, Krnjajszki 10/3, Hendlein, Halmai. Vezetőedző: Ivan Rudez.

Naturtex-SZTE-Szedeák: WASHINGTON 25/6, Polányi 8/3, Kovács, Mayer 6, ROBERSON 19. Csere: Filipovics 2, Balogh 14/6, Csornai, Bella. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Kipontozódott: Polányi (32.).