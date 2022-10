Kosárlabda, SzegedEzúttal is amerikai centere nélkül játszott a Naturtex-SZTE-Szedeák, Tyler Roberson sérülése miatt nem tudta vállalni a játékot. Bár a fővárosiak szerezték a meccs első kosarát, erre kilenc szegedi pont érkezett válaszként, gyorsan időt is kért a Honvéd. Simon triplája után már a vendégeknél volt az előny (13-14), majd öt ponttal is vezetett az újonc, de ekkor jött Bognár Kristóf. Zsinórban szerzett kilenc pontjával visszavette a vezetést a Szedeák, amely újra lendületre kapott. 34-24-nél már tízpontos volt az előnye, ezt pedig magabiztosan őrizte az egész második negyed során.Végül hét ponttal, 44-37-re vezetett a Naturtex a szünetben.

Csakhogy a harmadik negyedet több pontatlansággal kezdték a szegediek, így a játékrész felénél csak egyetlen pont volt a különbség, 49-48. Sőt, Simon betörése után át is vették a vezetést a vendégek. Támadásban megakadt a Szedeák, amelynek ismét gondjai akadtak az eladott labdákkal, Washington egymaga nyolc alkalommal rontott eddigre. Az utolsó negyedre így hárompontos Honvéd-vezetéssel fordulhattak a csapatok, 58-61.

60-62 után sikerült fordítania a Szedeáknak, Bognár kettő plusz egyes akciója után mutatott újra szegedi előnyt az eredményjelző. Nyolc-nullás futásban volt a Szedeák, amit Kopácsi triplája tört meg, 68-65. Washington büntetője, majd triplája után újra tíz pont volt a Szedeák előnye, 75-65-nél kért időt a Honvéd, de már csak két és fél perc volt a meccs­ből.

Innen már nem engedték ki a kezükből a meccset az utolsó negyedben remek védekezést bemutató Bognár Kristófék, így három vereség után megszerezték első győzelmüket a 2022–23-as idényben.