Bár a Mártély támadója, Papp Ernő hétszer volt eredményes a Szegvár ellen, a csatár már szerepelt rovatunkban az idei szezonban, ezért választottuk Szabó Márkot a forduló gólvadászának. A Mindszent támadója szerezte ugyanis csapata mind az öt gólját a Csanytelek elleni 5–3-ra megnyert meccs alkalmával.

– Két olyan mérkőzést veszítettünk el előzőleg, amelyet meg szerettünk volna nyerni. Vissza akartunk térni arra az útra, amelyen ezt megelőzően jártunk, hazai pályán mindenképpen meg akartuk nyerni ezt a meccset. Bár el szerettük volna kerülni, hogy hátrányba kerüljünk, ez a negyedik percben már megtörtént. A félidőben megbeszéltük, hogy minél hamarabb meg kell fordítanunk a meccset, 12 perc alatt háromszor találtunk be, így a végén megszereztük a győzelmet – mondta lapunknak Szabó Márk.

– Az elsőnél Mohácsi kapott egy mélységi labdát a tizenhatoson belül, és beindultam mögé, visszasarkazta nekem, majd a kapufa segítségével a hosszúba lőttem. A másodiknál egy szöglet után a hosszúra került a labda, majd egy átvétel után csavartam a hosszú felsőbe. A harmadiknál Bartyik Roli fejelt le nekem egy labdát, majd eltoltam a védő mellett, és a kapus szeme közé, nagy erővel belőttem a labdát. A negyediknél egy felívelt labdát vettem át mellel, majd befele toltam és a bal alsóba lőttem, az ötödik pedig szinte olyan volt, mint az első: Mohácsi passza után kicseleztem a védőt, majd a kapussal szemben spiccel kötényben lőttem be a labdát – idézte fel találatait a 29 éves játékos.

A Mindszent nyolc meccs után 15 ponttal a hatodik helyen áll, öt győzelem mellett három vereség a mérlege.

– A Makó II. elleni vereség belefért, mert ott tudatosabban játszott ellenfelünk. Nem nagyon tudunk edzeni, csak heti kétszer járunk össze, és a munka mellett sokan nehezen tudják összeegyeztetni a két dolgot. A hiányzók miatt mindig más kezdővel is kell felállnunk, így nehéz egy olyan csapatot összetenni, amelyik tudatos focit játszik. Az első háromban szeretnénk végezni, de ehhez több botlás nem igazán fér már bele – mutatott rá Szabó Márk.

Az utóbbi öt meccsen mindig kapott gólt a mindszenti csapat, amely ugyan támadásban is eredményes futballt játszik, a liga második legtöbb gólját lőtte, de sokat is kapott.

– Arra kell törekednünk, hogy a védekezésünket rendbe tegyük, mert minden meccsen nem tudunk majd öt-hat gólt szerezni. Most is kaptunk hármat, Makón pedig ötöt. Négy védővel játszunk, de volt már, hogy sérülés miatt cserélnünk kellett, a balhátvédünk pedig szinte mindig más, ezek is közrejátszanak – zárta Szabó Márk.