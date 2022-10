Kiss Márkó sikerével zárult a második alkalommal megrendezett országos tizenegyesrúgó bajnokság: a mórahalmi játékos a budapesti döntőben is magabiztosan lőtte a büntetőket.

– Nem készültem külön. Az egyik barátom, Szivák Márk indíttatására neveztem be, vele egykor a SZEOL SC-ben játszottunk és most is van egy baráti csapatunk. Viccesen mondtam neki, hogy nem is rúgom jól a büntetőket, nem is én szoktam lőni a csapataimban a tizenegyeseket. Már a hódmezővásárhelyi selejtező is jól sikerült, mi ketten jutottunk tovább, ő sajnos az elődöntőben kiesett – mondta az előzményekről Kiss Márkó.

– Amikor régebben is oda kellett állnom, akkor is azt szerettem, hogy már akkor eldöntöm, melyik irányba lövöm, amikor leteszem a labdát. Ezt azonban már Vásárhelyen átvariáltam, majd a budapesti döntőben úgy gondolkoztam, hogy az elsőt rúgjam nagyon jó helyre, utána pedig végig a kapus mozgását figyeltem. Király Gábor is elmondta a döntő után, hogy a kapusoknak szólt, hogy várjanak ki az utolsó pillanatig, de így már olyan későn vetődtek el, hogy nem is kellett nagyon a szélére rúgnom, mert abban benne van a kockázat, hogy a kapufát találom el – árulta el taktikájáról.

Kiss Márkó jelenleg csak kispályán játszik, legutóbb Mórahalmon futballozott, 22 éves kora ellenére pedig higgadtan értékesítette a büntetőket.

– Féltem attól, hogy majd a Bozsik Arénában megremeg a lábam, hiszen az egyik gyerekkori álmom kapujába értem. Egy gyönyörű stadionban nézők előtt pályára léphettem, de nem idegeskedtem az ellenfeleim teljesítményén sem. Csak a labdára fókuszáltam, forgattam a kezeim között, és a saját taktikámra koncentráltam.

Tavaly is Csongrád-Csanád megyei játékos győzött, akkor az FK Szegedben játszó Heredea Máté győzött, a diszkoszvetősöket most Zsédely Zsombor képviselte a fináléban.

– Miután odaértünk Budapestre, akkor láttuk meg Mátét, hiszen elkísérte a döntőbeli ellenfelemet, Zsédely Zsombort. Máté az elődöntőben kiesett, de támogatta Zsombort tovább. Nem ismertük egymást korábbról, a döntő előtt és után is jót beszélgettünk. Gratulált Máté, remélem, jövőre is meg tudunk mérkőzni, tervezem, hogy a következő évben is ott leszek, és erre biztatom a barátaimat is – zárta Kiss Márkó.