Osztojics kosarával indult a meccs, majd Washington büntetőkből egyenlített. Sok hibával kezdett mindkét csapat, a Szedeáknak mezőnyből sokáig nem ment, majd 16–8 után Polányi két triplájával zárkóztak a szegediek. A második negyedben már pontosabb volt támadásban a Tisza-parti csapat, amelytől főleg Washington volt ekkor elemében. Kerpel-Fronius Balázs triplája után először vezetett a meccsen a Szedeák 29–32-nél, majd ekkor abszolút uralta is a meccset a Naturtex. Roberson látványos zsákolása után már hét pont volt a szegedi előny, ebből végül kettő maradt meg a nagyszünetre, 36–38.

A folytatásban is kiegyenlített meccs zajlott a pályán, O'Reilly vette vissza a vezetést a hazaiaknak, ami után Robersonnal akaszkodott össze, a hazaiak légiósa folyamatosan odaszólogatott a szegediek amerikai játékosainak, ám a technikai elmaradt... A közjáték sem törte meg a szegedieket, Person triplájával újra vezettek három perccel a játékrész vége előtt, 53–55. Hullámzó meccs volt, pillanatok alatt fordított a ZTE, és 62–58-nál már Simándi Árpád kért időt.

Az utolsó negyednek 62–60-as hátrányból futott neki a Szedeák, de továbbra is hol itt, hol ott volt az előny, minden jel arra utalt, egylabdás meccs lesz belőle. Az utolsó perc is döntetlenről kezdődött, majd O'Reilly ejtette be a ziccerét, 86–84. Eladta a labdát a Szedeák, majd szintén a hazaiak amerikaija állhatott oda három büntetőhöz egy véleményes fújás után. Bedobta mindhármat, ezzel eldöntötte a meccset, a Szedeák hatalmasat küzdött, de végül vereséggel rajtolt.

Simándi Árpád: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, bármelyik csapat nyerhetett volna. A végjátékban elkövettünk pár olyan hibát, amit egy ilyen meccsen nem lehet. Idegenben 89 kapott ponttal nehéz mérkőzést nyerni, a továbbiakban azon kell dolgoznunk, hogy összeálljon a védekezésünk. Gratulálok a ZTE-nek! Köszönöm szépen a szegedi szurkolóknak, hogy eljöttek, és biztattak bennünket!

ZTE–Naturtex-SZTE-Szedeák 89–84 (21–18, 15–20, 26–22, 27–24)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 1. forduló. Zalaegegerszeg, 1500 néző. Vezette: Kapitány, Frányó, Major.

ZTE: Trice 11/6, O'REILLY 22/6, Polster 2, Smith 10, OSZTOJICS 18/6. Csere: Keller 7/3, Rakicevic 8/6, Zsíros 2, Németh 5/3, Csuti 4, Szalay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Naturtex-SZTE-Szedeák: WASHINGTON 20/3, Polányi 8/6, Starovlah 4, Bognár 2, ROBERSON 18. Csere: Kerpel-Fronius 10/9, Person 15/9, Kovács 2, Balogh 5, Mayer, Filipovics. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Kipontozódott: Roberson (40.).