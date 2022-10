A selejtezőben 636, az elődöntőben 687, a fináléban 660 fa. Az utóbbi két meccsen a nyolcból összesen csak egy szettet vesztett el, így mindkét párharcát – az osztrák Neunkirchenben Lukas Huber, a horvát Zapresicben Branko Manev ellen – megnyerte.

Ezekkel a statisztikákkal térhetett haza a németországi Münchenben rendezett tekecsapat Európa-kupáról a Zengő Alföld Szegedi TE rutinos, sok nagy csatát megélt játékosa, Karsai László.

– Az első sikerem is nagy skalp volt, de a második még nagyobb. Manevvel eddig négyszer játszottam a nemzetközi mezőnyben, mind a négyszer legyőztem, most jött az ötödik siker. Mindkettőnknek prezstízsmeccs volt, én jöttem ki jobban belőle. Nagyon jók a horvátok, megérdemelten nyerték meg az Európa-kupát, miközben nekünk az osztrákok ellen hatalmas csatában sikerült nyernünk az elődöntőben. Hogy merre tart a tekesport? Az ezen a pályán elért eredményekből nagy következtetést nem szabad levonni, de már nem a finom technika játszik, hanem az erős teke. Jönnek a fiatalok, akik lövik a golyót, és nekik kedveznek a pályák is. Az is biztos viszont, hogy csak akkor érhető el 700 fa, ha pontosan az első fa mellé gurítjuk ki a golyót. A németek és az osztrákok erre, az eredményesebb játékra mentek rá, és így lehet, hogy a közönség is jobban behozható. Mi nem vagyunk hozzászokva a 700 fás eredményekhez – mondta a világbajnok játékos.

A Zengő Alföld Szegedi TE tavaly a világkupán a horvátországi Otocacban hetedik lett a selejtezőben, a Bajnokok Ligája 2021–22-es kiírásában a német Raindorf ellen már az első fordulóban búcsúzott, míg nemzetközi szinten érmet legutóbb 2019-ben nyert a ludwigshafeni világkupán, amikor harmadik lett. Az Európa-kupában 2018-ban a boszniai Szarajevóban volt érmes, akkor a dobogó harmadik fokán zárt.

– Jól működtünk, mint csapat. A koronavírus sok problémát okozott, de nem csak nekünk, bárkinek. Jó csapat vagyunk, és felzárkóztunk az élmezőnyhöz, de látni kell, hogy más együttesek sokkal több pénzből gazdálkodhatnak. A német Zerbstet régóta nem lehet legyőzni, ám például a horvát Zadar, valamint a két osztrák klub is jobb anyagi helyzetben van, mint mi – nyilatkozta Karsai László.

A Szegedre októberben itthon várnak bajnoki feladatok.

– A bajnokságban folytatni kell a jó sorozatot, még ha egymás után háromszor is idegenben szerepelünk. A BL-ben kiemeltek leszünk, de így is kaphatunk erős ellenfelet – jegyezte meg végül Karsai László.