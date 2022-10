Veretlenül sem szabad hátradőlni

Levendula Hotel FKSE-Algyő (2.)–DVSC U19 (11.) 31–23 (15–11)

Női kézilabda, NB I./B, 5. forduló. Algyő, 135 néző. Vezette: Ignéczi, Pánczél-Héjjas.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Gadányi 1 – Zsikó 6, Miklós 3, Balogh 1, Szécsi 4, Szepesi 1, Simon 5. Csere: Dobó, Rácz (kapusok), Csáki 1, Farkas A., Kárász, Németh 1, Szabó 3, Valaczkai-Rózsa 3, Vass 2. Edző: Farkas József.

Farkas József: – Ismét egy remek mérkőzést játszottunk, továbbra is veretlenek vagyunk a bajnokságban. Feszes védelem, kreatív támadójáték és Gadányi remek védései mellett garantált volt a siker. Tizenkét játékosunk talált be, ami mutatja, mennyire erősek vagyunk, mint csapat! Örülök a magabiztos győzelemnek, valamint annak, hogy ilyen hazai közönség előtt játszhattunk, köszönjük ezt a szurkolást és hangulatot, ezt a jövőben is szeretnénk meghálálni. Jó úton járunk, de nem szabad hátradőlni, dolgozunk keményen tovább.

Hármas holtversenyben a dobogón

Pick Szeged U21 (3.)–Kecskeméti TE Piroska szörp (12.) 35–32 (19–14)

Férfi kézilabda, NB I./B, 6. forduló, Szeged, Pick Aréna, Ludányi Márton sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

Pick Szeged U21: L. Krivokapics, Lakatos (kapusok), Szepesi 3, Gazsó 4, Varga M. 3, Fekete G. 1, Radvánszki 3, Ludmán 4, Tusjak 3, Rea 6, Tisza 2, Hegedűs 2, Gárgyán, Szabó Á. 1, Molnár R., Szűcs B. Edző: Kárpáti Krisztián.

Szoros meccsen vereség

Pick Szeged U23 (6.)–Mezőtúr (3.) 25–28 (12–11)

Férfi kézilabda, NB II., Dél-kelet-csoport, 5. forduló, Szeged, Pick Aréna, Ludányi Márton sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Hajdu, Halász.

Pick Szeged U23: Pedersen, Fazekas (kapusok), Magos-Dóra, Francia, Hrutka 1, Jakovljevic 2, Pintér 10, Kaposvári, Vojnár D. 6, Csíki, Budai, Szűcs P. 3, Kovács M. 1, Bai 1, Urszuly 1, Tóth M. Edző: Hutvágner István.

Küzdelmes siker

Duocor Makó KC (2.)–Köröstarcsa (4.) 29–22 (15–11)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 5. forduló. Makó, Erdei János sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Horváth Z., Turák.

Duocor Makó KC: Balán, Kocsis (kapusok), Árokszállási 2, Bajorhegyi, Miksi 3, Kovács M., Csányi 4, Szilágyi Z. 1, Valaczkai, Maróti 4, Bagdi, Kurai, Tóth J. 2, Bujtár 12, Faragó 1, Szabó M. Edző: Miksi István.

Miksi István: – Egy nagyon nehéz mérkőzést játszottunk az eredménytől függetlenül. Koncentráltan játszotta meg a csapat a taktikát egy küzdelmes találkozón, amelyen dobogó sorsa is múlott, hiszen így pariban maradtunk az első helyért.

Sima idegenbeli győzelem

Békéscsabai ENKSE U22 (8.)–PC Trade Szegedi NKE (2.) 30–39 (17–20)

Női kézilabda, NB II., Délekelti csoport, 4. forduló. Békéscsaba, 50 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

PC Trade Szegedi NKE: Porobic, Budai (kapusok), Frányó 10, Lovistyék 1, Homoki 5, Nagy R. 7/3, Dudás 2/1, Csoknyai 1, Boros 4, Rácz P., Gyenes 1, Vörös, Kozma 3, Lantos 1, Szabó L. 4. Edző: Vadkerti Attila.

Végig meccsben voltak

HVSC (6.)–Cegléd (5.) 10–12 (3–2, 3–2, 1–4, 3–4)

Férfi vízilabda, OB I./B, 4. forduló. Hódmezővásárhely. Vezette: Berki, Pásztor.

HVSC: Ujházi – Petróczi, Józsa 1, Barna 1, Kudella M. 1, Kovács D., Badó 4. Csere: Pászti (kapus), Kürti-Szabó M., Tóth B. 2, Ladócki, Oláh, Vigh 1. Vezetőedző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – A tavalyi ezüstérmes Nagykanizsából a nyáron a Cegléd alaposan megerősödött. Remekül játszottunk három negyeden keresztül, majd volt néhány fegyelmezetlen támadásunkból lőtt néhány könnyű gólt a vendégcsapat. Kiélezett utolsó negyedben az utolsó másfél percben olyan hibákat követtünk el, amelyek eldöntötték a három pont sorsát. Örülök, hogy a bivalyerős Cegléd ellen az utolsó másodpercig esélyünk mutatkozott a pontszerzésre.

Okos csapattól kaptak ki

Dunaharaszti MTK (3.)–Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli (6.) 86–74 (24–12, 12–26, 25–22, 25–14)

Férfi kosárlabda, NB I./B, Zöld csoport, 3. forduló. Dunaharaszti. Vezette: Gál, Menyhárt, Sentényi.

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli: Pavlovics 20, Karsai, Kelemen 9/3, Varga Á. 16/3, Varga Z. 9/3. Csere: Bősz, Bálint 9/3, Bodócsi 5/3, Pinnyey 6/3, Borbáth, Megyesi. Edző: Slobodan Kalinic.

Slobodan Kalinic: – Egy nagyon kemény mérkőzésen vagyunk túl, egy igen nehéz ellenféllel szemben. Közel volt a győzelem, de kicsivel többet kellett volna nyújtanunk a sikerhez. Az ellenfelünk egy nagyon tapasztalt, jól felkészült, rengeteg három pontost dobó, okos gárda volt. Büszke vagyok, hogy sok dologra jól reagáltak a srácok a meccsen, megyünk tovább a fejlődés útján!

Egyértelmű fölényben

Vidux-Szegedi RSE–Kunhegyes TKKSE 3:0 (25:8, 25:3, 25:9)

Női röplabda, NB II., Kelet alapszakasz. Szeged, Lila Iskola. Vezette: Jámbor, Suba.

Vidux-Szegedi RSE: Fürdök L., Sojnóczky, Kádár, Kovács-Fiskus, Kiss N., Szatmári. Csere: Kujundzic (libero), Nagy L. (libero), Bálint V., Nagy-Hegyesi, Farkas A., Kiss B. Vezetőedző: Milodanovics Andrea.

Milodanovics Andrea: – A lányok annak ellenére, hogy egy nagyon kimerítő U20-as fordulón játszottak szombaton, vasárnap is úgy tudtak teljesíteni, ahogyan azt vártam tőlük. Stabilak voltak a fogadásaink, pontosak a bejátszások, gyorsak a támadások, és ennek eredményeképp nagy fölénnyel tudtunk győzelmet aratni. Büszke vagyok a lányokra, örülök, hogy ebben a fordulóban is sikerült három pontot szereznünk.

Gólzáporos győzelem nyitányként

Lehel HC U21–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 6–8 (0–3, 2–5, 4–0)

Jégkorong, OB II., Andersen Liga, alapszakasz, 1. forduló. Jászberény, 209 néző. Vezette: Németh, Dósa, Tóth D., Muzsik.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Garbacz Máté (91%, 20 védés) – Szabó Zsolt, Szlama Dániel 2 (1), Czakó Barna (3), Csiki Attila 1, Zsigmond Áron 1 (1) – Garbacz Ádám 2 (1), Kiss Benedek, Pápa Barnabás (1), Pápa Márton (1), Szabó Zalán 1 – Balla Norbert 1 (1), Csanády Zsombor, Fehérvári Balázs (1), Kaposi József Csaba (1) – Szalai Ákos (kapus, 67%, 8 védés). Edző: Zoran Jaramazovic.