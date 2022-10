Közel kétezer ember közül a tizedik, korosztályában pedig a második helyen végzett a Barcelona mellett megrendezett ironman versenyen Simon Péter: a szegedi triatlonos ezzel jogot szerzett arra, hogy induljon az ironman világbajnokságon.

Az idei évben mindenképpen a kvalifikáció volt a célja a szegedi sportolónak. Az edzőjével való konzultáció után úgy döntöttek, a barcelonai verseny lehet számára a legkedvezőbb, viszont időben ez volt a legkésőbb, így egy tízhónapos felkészülési időszakot kellett végigcsinálnia.

– Ez egy kemény időszak volt, utólag pedig nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy itt indultam. Bírom a meleget, szeretek is melegben versenyezni, 26 fok volt a versenyen. Az ellenfeleim többségét a kerékpáron és a futáson értem utol, a legtöbben a futás második részére merültek ki. Ekkor sok embert meg tudtam fogni – mondta lapunknak Simon Péter, aki hozzátette, aggódott, hogy nehogy elfáradjon mentálisan és fizikálisan az év végére, de szerencsére sikerült megújulnia októberre.

– Az úszás nagyon jól ment, életem egyik legjobb idejét úsztam annak ellenére, hogy most versenyeztem először tengerben. 9 óra 19 perccel zártam, szerettem volna egy kicsit közelebb lenni a 9 órához, de itt most a helyezés számított. Ez az eredmény megkoronázta a szezonomat! Plusz motiváció volt számomra, hogy Szilágyi Péter nyomdokaiba lépjek, és én is ott lehessek Hawaii-n! – részletezte Simon Péter.