JÉGKORONG

MAC Budapest B U12–Goodwill Pharma Szeged U12

U12-es bajnokság, Sárga csoport, 4. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U12: Radics Z. – Lakicevic V., Somorjai M., Blazic T., Kesejic I., Molnár N. – Kárpáti Z., Vörös Cs., Sándor M., Szabó H., Takács O. – Deáky Z., Koczka D., Borbély Cs., Kujundzic A., Tasi G. – Deák M. Edző: Maslac Michael.

Goodwill Pharma Szeged U14–HKB Knights 5-4 (2-1, 1-3, 2-0)

U14-es bajnokság, II. csoport, 1. forduló.

Goodwill Pharma Szeged U14: Devic M. (90%, 36 védés) – Brestovac R. 1, Kovács M., Györe B., Mák M., Ponjavic A. 1 – Asztalos P., Hemmert G., Devic L. 2 (1), Radic F. 1, Molnár N. – Kujundzic N., Molnár Á., Bíró B., Börcsök K. – Somorjai A. (kapus). Edző: Vojnits Bence.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű B U14–Szekszárdi Jégmadarak U14 7-1 (3-1, 4-0, 0-0)

U14-es C bajnokság, alapszakasz, Kelet, 1. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű B U14: Prislinger L. (83%, 5 védés) – Gombás D. 3, Méhes A., Havass Zs. 1 (1), Makra Á. (1), Maróti B. 2 – Deáky T., Szabó B. (1), Csala B., Koczka S., Laczkó A. 1 – Andelkovic L. – Miskár Sz. (kapus, 100%, 4 védés). Edző: Vojnits Bence.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű B U14–Bajai Harcsák U14 13-1 (5-1, 8-0, 0-0)

U14-es C bajnokság, alapszakasz, Kelet, 2. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű B U14: Prislinger L. (50%, 1 védés) – Gombás D. 1 (2), Méhes A. 1, Havass Zs. 2 (4), Makra Á. 3 (1), Maróti B. 1 (1) – Deáky T. (1), Szabó B., Csala B. 1, Koczka S., Laczkó A. 1 – Andelkovic L. 3 (1) – Miskár Sz. (kapus, 100%, 3 védés). Edző: Vojnits Bence.

Lehel HC U16–Goodwill Pharma Szeged U16 5-6 (1-1, 2-4, 2-1)

U16-os bajnokság, III. csoport, 2. forduló.

Goodwill Pharma Szeged U16: Josic T. (82%, 14 védés) – Stafeev S. (1), Vitorac R. 1 (1), Csizmadia R., Opauszki M. 1 (1), Temunovic V. 2 – Penava O. 1, Rózsa M., Agic M. 1 (2), Nedeljkov M. (1), Brestovac R. – Kókai M., Mák P., Börcsök D., Kónya K., Jernei M. – Cepela F., Ilisz E. – Veress B. (kapus, 85%, 11 védés). Edző: Zoran Jaramazovic.

KÉZILABDA

Lány U19, II. osztály, keleti csoprot: Kézilabda Szeged SE–ENUSE 23-19 (14-10)

Kézilabda Szeged SE: VASS – Banó-Szabó 1, BAJIC 4, Ágoston 1, LIMPEK 4, LAKOS 6 (4), BUCZKU 5. Csere: Markó (kapus), Révész, BERECZKY 2, Ötvös, Kakuszi, Baracskai. Edző: Farkas Kitty.

KOSÁRLABDA

Békéscsabán szerepelt a Vásárhelyi Kosársuli U14-es csapata a hétvégén a korosztályos országos bajnokság alsóházában. A kék-sárgák a Békés és a Békéscsaba ellen léptek pályára.

Eredmények: Békési SZSK/A–Vásárhelyi Sólymok 36-68

A vásárhelyi pontszerzők: Borus 13, Utasi 12, Soós 9, Bartusz 8, Kis 8, Bősz 8, Tóth 3, Kőhegyi 3, Varga 2, Őze 1, Páska 2, Morton. Vezetőedző: Vuk Pavlovics.

Vuk Pavlovics: – Az első negyedet kivéve kontrolláltuk a mérkőzést, váltogatva a gyors és a lassú játékot. A védekezésünk összeállt, az ellenfél ponterős játékosaira jöttek a besegítések, ezzel hatástalanítottuk a betöréseket, amelyekkel meggyűlt a bajunk a mérkőzés elején.

Vásárhelyi Sólymok–Békéscsabai KK/B 44-76

A vásárhelyi pontszerzők: Bősz 11, Soós 11, Borus 11, Utasi 8, Páska 2, Bartusz 2, Tóth, Őze, Kőhegyi, Varga, Morton, Kis. Vezetőedző: Vuk Pavlovics.

Vuk Pavlovics: – A Békéscsaba gyors játékára nem volt válaszunk a mérkőzés első szakaszában, sorra kaptuk a gyorsindítás kosarakat. Nagy erőket mozgosítottunk annak érdékében, hogy ledolgozzuk a hátrányunkat, voltak olyan periódusok amikor úgy tűnt, hogy vissza tudunk jönni a meccsbe, sajnos nem sikerült.

LABDARÚGÁS

MLSZ Országos U14, alap csoport, Kelet, 7. forduló: Szeged-Csanád GA–Szolnoki MÁV 3-1 (2-1)

Szeged-Csanád GA: Mesaros – Mahler Á., Beder, Müller, Martonosi, Mayer (Ördög, 73.), Doszkocs, Szanka, Horváth Á. (Ifkovics, 57.), Kovács Á. (Kalmár, 66.), András. Vezetőedző: Kovács Péter.

A szegedi gólszerzők: Mayer (7.), Beder (17., 76.).

Kovács Péter: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első harminc percben a mi akaratunk érvényesült, szereztünk két gólt, és megvolt a lehetőségünk arra, hogy egy újabb góllal megnyugtató előnyre tegyünk szert. A futball törvényszerűsége, hogy az ellenfél egy kontra támadásból betalált, és innentől kezdve nyílttá vált a mérkőzés. A Szolnok a második félidőben agresszíven próbált labdát szerezni, és végig érezni lehetett, hogy aki a következő gólt szerzi, közelebb kerül a győzelemhez. Ez a mérkőzés nagyon tanulságos volt a számunkra, mert nagyon jól megmutatta, hogy mi az, amit már jól tudunk alkalmazni a nagypályás játékban, és mi az, ami még hiányzik az eszköztárból.

MLSZ országos U15, alap csoport, 5. forduló: Zalaegerszegi TE–Szeged-Csanád GA 0-2 (0-0)

Szeged-Csanád GA: Sólya – Vincze (Kincses, 41.), Szatmári (Lakatos, 41.), Lukácsi, Lázár, Tóth N., Bagdi (Csanády, 59.), Gallyas (Karácsonyi, 41.), Pipis, Sümeghy, Volford (Banó-Szabó, 75.). Vezetőedző: Kikity Márió.

Gólszerző: Karácsonyi (46., 77.)

Kikity Márió: – Az első félidőben nagyon szenvedtünk. Nehezen tudtuk kihozni a labdát, labdabirtoklásban is gyengék voltunk. Az ellenfél magasan és agresszíven presszingelt, védekezésben többször is kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk, de ismét bebizonyítottuk, hogy egyénileg és csapat szinten is erősek vagyunk. A szünetnek és a cserejátékosoknak köszönhetően kiegyenlítettebb lett a játék. A második félidőben kétszer is sikerült bevenni az ellenfél kapuját, mindkétszer Lakatos Martin volt az előkészítő, a befejező játékos pedig Karácsonyi Gábor. A ZTE leginkább beadásokból próbálta veszélyeztetni a kapunkat, de a védelem és Sólya Máté a második félidőben is résen volt. Mindenki maximálisan odatette magát, nagyszerű és megérdemelt győzelmet aratott a csapat.

MLSZ országos U16, alap csoport, 7. forduló: Illés Akadémia Haladás–Szeged-Csanád GA 0-2 (0-1)

Szeged-Csanád GA: Balogh Cs. – Molnár A. (Köteles 70.), Lőrincz L., Denucz, Gáti Á., Nógrádi G. (Tóth D., 86.), Süle (Trombitás, 80.), Lőrincz B., Mádi Sz. (Ferenczi, 70.), Kis Cs. (Csikós, 80.), Pap B. Vezetőedző: Retek Flórián.

Gólszerzők: Nógrádi (43.), Molnár A. (64.)

Retek Flórián: – Mindenkiről csak pozitívan tudok beszélni, dicséret illeti a srácokat maximálisan. A mérkőzés előtti taktikát hibátlanul betartották, így megérdemelt győzelmet arattunk egy jó ellenféllel szemben.

MLSZ országos U19, Kiemelt csoport, 6. forduló: Szeged-Csanád GA–MTK Budapest 1-2 (1-0)

Szeged-Csanád GA: Wolland – Indre, Gyuga, Berta, Bencze (Botic, 57.), Nagy S., Illyés (Szekeres, 57.), Dudás, Maronyai (Dancsok, 68.), Szabad (Barna, 57.), Czékus. Vezetőedző: Podonyi Norbert.

A szegedi gólszerző: Bencze (37.).

Podonyi Norbert: – Amit a meccs előtt megbeszéltünk, mégpedig hogy a támadóharmadban bátrabban kell játszani, az sikerült megvalósítani, nagyon jó volt a hozzáállás is. Az ellenfél az ifjúsági BL-ben szerepel, és nem vallottunk szégyent ellene. Lehetett látni, hogy van bennünk potenciál, de nagyon sok munkát kell még beletenni.