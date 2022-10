Megadta a meccs alaphangját a Zengő Alföld Szegedi TE első sora, ott is Szél Tibor. Az egy éves szabadkai kitérő után újra Tisza-parti színekben szereplő tekés ugyanis parádés első három szettet produkált: sorrendben 164, 175 és 178 fát ütött, így már 3:0-ra vezetett, majd az utolsót ugyan elvesztette négy egységgel, de így is 667 fát elérve majdnem száz fa különbséggel verte Pintér Károlyt. Mellette Zapletán Zsombor is nyert, így jól kezdte a rangadót a hazai alakulat.

A folytatásban a hátralévő négy szegedi közül még legyőzte ellenfelét Karsai László, aki hatalmas meccset játszott egykori klubtársával, Kakuk Leventével, és végül 2:2-es szettaránnyal, de három fával többet elérve (626:623) hozta a pontot. Kiss Norbert pedig mindössze egyszer ingott meg, a harmadik szettet vesztette el, amúgy viszont 2, 28 és 37 fás különbséggel verte ellenfelét, így a Zengő Alföld megnyerte a bajnoki rangadót.

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat szuperliga, 5. forduló:

Zengő Alföld Szegedi TE–Zalaegerszeg 6:2 (3724: 3572)

A párok: Szél T.–Pintér K. 1:0 (3:1, 667:573), Zapletán Zs.–Fehér Z. 1:0 (2:2, 608:589), Kozma K.–Farkas Á. 0:1 (1:3, 583:601), Karsai L.–Kakuk L. 1:0 (2:2, 626:623), M. Jovetics–Nemes A. 0:1 (2:2, 604:615), Kiss N.–Borsos B. 1:0 (3:1, 636:571).