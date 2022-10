Kovács Tamás, Szeged gazdasági alpolgármestere a Szeged Televízió Téma című műsorában jelentette be, hogy több létesítmény mellett a Tiszavirág sportuszoda december 19-től március 3-ig, az újszegedi sportcsarnok és a sportuszoda február 3-ig bezár, valamint március 3-ig a Műjégpálya sem nyit ki.

Ezek a rendelkezések alaposan átszabják a szegedi sportéletet is. Ami a vízilabdát illeti, a Szegedi VE férfi felnőtt OB I.-es csapatának három hazai találkozója esik bele ebbe az időintervallumba, míg a Szeged SZTE női OB I.-es együttesének öt találkozója lenne ebben az időszakban hazai környezetben.

– Bízom benne, hogy pozitív megoldás születik az állam, az önkormányzat vagy a szövetség segítségével, hogy a szegedi OB I.-es vízilabdázók januárban és februárban is edzhessenek vízben – jegyezte meg lapunk érdeklődésére a női csapat vezetőedzője, Varga Tamás.

A játékosként kétszeres olimpiai bajnok Varga hozzátette, bajnoki szereplésükre borzalmas hatással lenne, ha az uszodabezárások miatt a közvetlen riválisok (Szentes, Győr) elleni mérkőzéseket mind idegenben kellene lejátszaniuk a szegedi lányoknak.

A férficsapat versenynaptára némileg kedvezőbb. A bezárással sújtott időszakban a Szegedi VE-nek három hazai meccse szerepel a programban.

– Természetesen bennünket is letaglózott a hír, annak ellenére, hogy tudjuk, mekkora mértékben megemelkedtek a rezsiköltségek. Most az a legfontosabb, hogy megtaláljuk a megfelelő alternatívát, hiszen a felnőttcsapat meccsei mellett gondoskodnunk kell az ország egyik legminőségibb utánpótlás bázisának az edzéslehetőségeiről is. Ha ők nem tudnak tréningezni, szétnyílik az olló köztünk, illetve a fővárosi klubok között, amit nem szeretnénk. A legégetőbb kérdés, hogy a januári edzésekre találjunk megoldást, mert februárban az újszegedi sportuszoda már kinyit, az jelenthet megoldást akkor már – tekintett pozitívan a jövőbe Juhász Zsolt, a Szegedi VE csapatmenedzsere.

Indul a női OB I. A Szeged SZTE BVSC elleni idegenbeli mérkőzésével pénteken 20 órakor megkezdődik a női vízilabda OB I. 2022–2023-as kiírása. A Tisza-partiak sikerrel indították a szezont, ugyanis bejutottak a legjobb nyolc közé a BENU Magyar Kupában, akárcsak a Valdor Szentes, amely szombaton 17 órakor a magyar válogatott játékosokkal megerősített Eger otthonában ugrik medencébe.