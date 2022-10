Megkönnyebbülés. Talán ez a szó jellemezte leginkább a Naturtex-SZTE-Szedeákot a Budapesti Honvéd elleni mérkőzést követően. Ha nem is remek játékkal, de a legfontosabb, a győzelem meglett Bognár Kristóféknak, ezzel megszerezték első sikerüket ebben a szezonban.

Ezután fújhattak egyet a csapatnál, hiszen közel másfél hét telik el a következő bajnokiig, amit holnap 18 órától a Kaposvár otthonában játszik majd a Naturtex. Ami pozitívum, hogy ezt már Tyler Robersonnal a soraiban teheti meg a Tisza-parti csapat, az amerikai center ugyanis a héten már bekapcsolódott az edzésmunkába, és ott lehet vasárnap a pályán – már pedig ha azt a játékot tudja nyújtani, amelyet a zalaegerszegi nyitófordulóban is, az jelentősen átszabhatja a Szedeák produktumát is.

– Örülünk, hogy sikerült megszereznünk első győzelmünket a Honvéd elleni mérkőzésen. Korábban is szoros mérkőzéseket játszottunk, de nem sikerültek a végjátékok, ezúttal viszont végre meglett a győzelem. Most már velünk lehet majd Tyler Roberson is, ez mindenképpen jó hír számunkra. Nem lesz könnyű dolgunk Kaposváron, de azon leszünk, hogy sikerüljön felépítenünk egy jó sorozatot, és győztesen térjünk haza a vasárnapi mérkőzésről – mondta Stefan Filipovics, a Szedeák játékosa.

A Szedeák négy lejátszott meccs után egy győzelemmel és három vereséggel áll, míg a KKK már öt meccsen van túl, ezt két győzelemmel és három vereséggel abszolválta. Egyelőre hullámzó teljesítmény jellemzi a nyáron alapos átalakításon átesett somogyi csapatot, amely új trénerrel és új légiósokkal vágott neki az idei szezonnak. A Kaposvár a második fordulóban idegenben győzte le a címvédő Falcót, azonban az utóbbi két meccsét elveszítette. Huszonegy ponttal kapott ki Oroszlányban, majd múlt szombaton négypontos vereséget szenvedett Zalaegerszegen.

Bár a nyári felkészülés során kikapott aktuális ellenfelétől a Szedeák, mégis kellemes emlékeket őrizhet a Kaposvár Arénáról, ugyanis idén áprilisban a középszakaszban 96–88-as győzelmet aratott a szegedi csapat a legutóbbi kaposvári bajnokiján. A vasárnapi meccset követően a válogatott világbajnoki selejtezője miatt háromhetes szünet következik a bajnokságban, így közel sem mindegy, milyen szájízzel vonul majd el pihenőre a Naturtex-SZTE-Szedeák.