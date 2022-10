Egyetlen triplázó akadt a megyei I. és II. osztály legutóbbi hétvégéjén: a Hódmezővásárhelyi FC II. 4–2-re győzte le az FK 1899 Szeged-SZEOL-t, a hazaiak négy góljából pedig hármat a vásárhelyiek támadója, Gyürki Máté vállalt. Fordulatos meccs volt, hiszen az FK kétszer is vezetett, 25 perc alatt azonban háromszor is betalált a vásárhelyi csapat.

– Nagyon rosszul kezdtük a meccset, fejben nem voltunk ott, az első fél órában jobb volt az ellenfelünk. A félidőben összeszedtük magunkat, és jobban jöttünk ki a folytatásra – összegzett a győzelemről Gyürki Máté.

A 21 éves támadó csapata első, harmadik és negyedik találatát jegyezte, ezzel pedig nyolc gólnál jár idén, a legutóbb négy bajnokiján egyaránt eredményes volt, de ez volt az első mesterhármasa.

– Én vagyok a kijelölt tizenegyesrúgó, az elsőt középre rúgtam. A másodiknál engem ugrattak ki, majd hátulról letaroltak. Ekkor a kapus középen maradt, de úgy döntöttem, hogy a kapus bal kezéhez lövöm. A harmadik gólomnál Tóth Józsi belsővédőnk ívelte előre a labdát, a védők elszámolták, a kapus nem jött ki, így ellőttem mellette – idézte fel góljait Gyürki Máté.

A vásárhelyiek támadója a nyáron az NB III.-as Törökszentmiklóstól tért vissza nevelőegyesületéhez. A Hódmezővásárhelyi FC II. három vereség után tudott újra nyerni, tíz pontjával a hatodik helyen áll a bajnokságon.

– Bacsa Zsolt ajánlott egy lehetőséget, hogy jöjjek a megyeegyes csapathoz, én pedig éltem is vele. Fiatal csapatunk van, hiszen a szabály miatt négy, 2001 után született játékos léphet pályára. Ebből a fiatalságból adódik a hullámzó teljesítmény, 2004, 2005-ös születésű játékosokkal állunk fel, ők még nem tudják folyamatosan azt a szintet hozni, amit kellene. Szerintem az első hat között ott tudunk lenni, most is voltak olyan meccseink, amiket nagyobb koncentrációval meg tudtunk volna nyerni. Az is a célunk, hogy a felsőházba kerüljünk – zárta Gyürki Máté.