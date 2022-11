A női labdarúgó Simple liga NB I.-ben a 12. forduló mérkőzéseit rendezik. A KÉSZ-St. Mihály-Szeged együttese ezúttal is itthon játszik: szombat 13 órától a Szent Gellért Fórumban a bajnoki címvédő Ferencváros csapatát fogadja.

Az ellenfél most is biztosan vezeti az első osztályú női futball-bajnokság tabelláját, és a szakmai stábban találhatunk szegedi érdekeltséget: a Fradi játékos-edzője Vágó Fanny, míg őt az édesapja, Vágó Attila segíti, míg a keretben a sándorfalvi Csányi Diána is megtalálható. A meccsnek nem Koncz Zsolt vezetőedző együttese az esélyese, ám a futballban bármi megtörténhet.