Tíz szezon, háromezer-hatszázötvenegy nap. Ennyi időt tölt hivatalosan a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának kispadján Juan Carlos Pastor. A spanyol szakember 2013. július elseje óta áll a Tisza-parti klub alkalmazásában, a jelenleg tartó idény végén köszön majd el a csapattól. Az elmúlt öt magyar bajnoki kiírásból háromszor aranyéremig vezényelte a Picket az ötvennégyéves tréner, míg 2019-ban a debreceni magyar kupa-döntőt nyerte meg a csapat.

A legutóbbi, júniusi bajnoki címet követően a szegedi vezetőség élt opcionális jogával és 2024. június 30-ig meghosszabbította a szerződését a Pastor, Krivokapics-edzőpárossal. Ezt viszont az újabb bejelentés alapján már nem töltik ki, az idei Bajnokok Ligája-szereplés és a Veszprémben elszenvedett NB I.-es vereség megpecsételte a közös jövő sorsát.

Felkerül a Legendák falára

– A kedden lefolyt egyeztetés után a klubunk, Juan Carlos Pastor vezetőedző, valamint Marko Krivokapics másodedző abban állapodott meg, hogy az edzőpáros az idény végéig irányítja a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát, szerződésük 2023. június 30-ával közös megegyezéssel megszűnik. A hatvanegy éves klubunk legsikeresebb edzőpárosát alkották ők, és még alkotják a szezon befejezéséig. Három bajnoki cím, egy Magyar Kupa-siker és egy EHF-kupa-diadal eddig a mérlegük. Reményeink szerint ez az eredménysor ebben a szezonban még gyarapodhat tovább, hiszen hosszú még ez a szezon. Fantasztikus győzelmeket, bajnoki címeket, kupasikereket éltünk át közösen, amelyekre mindig is büszkék leszünk, mert a szegedi kézilabda történelmének legszebb sikereit értük el velük közösen. Az nem is lehet kérdés, hogy a következő személy, aki felkerül a Pick Arénában a Legendák falára, az Juan Carlos Pastor lesz – jelentette be Szűcs Ernő Péter, a Pick Kézilabda Zrt. elnöke.

A spanyol válogatottal 2005-ben világbajnokságot nyert tréner a bejelentésben köszönetet mondott, hogy leülhetett „ennek a csodálatos klubnak” a kispadjára.

Emlékezetes szezonért dolgoznak még

– Szép időszak van mögöttünk, sikerek, győzelmek, amelyekre mindenki nagyon büszke. De még nincs itt a búcsú ideje, rengeteg feladatunk van, hiszen az idényből sok-sok meccs hátra van. Nem adtunk alább semmiből, minden fronton szeretnénk minél jobban és eredményesebben szerepelni. Csak előre tekintünk, dolgozunk, edzünk azért, hogy ez a szezon is emlékezetes maradjon – idézi Pastor fogadkozását a klubhonlap.

Egy célért, mindenkivel közösen

Marko Krivokapics játékos-pályafutását követően rögtön másodedzőként debütált Szegeden 2013-ban.

– Azonnal egy Európában is jegyzett klubnál álltam munkába. Nagy kihívás volt, de minden pillanatát élveztem, és nem lehetek eléggé hálás azért, hogy ilyen szép időszakot tölthettem el a Pick Szegednél. De még nincs vége, egy a célunk mindenkivel közösen, hogy ez az idény emlékezetes maradjon – nyilatkozta Krivokapics.