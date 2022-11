Jól jött a szünet a Naturtex-SZTE-Szedeák számára, hiszen a legutóbbi, kaposvári bajnokin nem kevesebb, mint öt játékos hiányzott különböző sérülések miatt. A három hét alatt valamennyire rendeződtek a sorok, a légiósok, azaz Milics Sztarovlah és Wesley Person visszatértek, így mind a a csapat négy külföldi játékosa teljes körű edzésmunkát végzett. Ott volt már a társakkal Bognár Kristóf is, Kerpel-Fronius Balázs viszont egyelőre különmunkát és gyógytornát végez, akárcsak Szatmári Zsombor.

Ez persze alapvetően meghatározhatja a pénteki meccs képét is, mert bár legutóbb megfogyatkozva is helyt állt a Szedeák, egy plusz ember is rengeteget jelentett volna a kaposvári meccsen. Mindez azonban a múlt, ahogy Simándi Árpád, a csapat vezetőedzője is fogalmazott, új fejezetet kell nyitniuk a válogatott szünet után.

Holnap az a Sopron lesz a Naturtex ellenfele, amely eddig három győzelmet és három vereséget könyvelt el az eddig lejátszott hat bajnokija során. A két csapat közös történetében az utóbbi időben általában hazai győzelmek születtek, a Szedeák például 2016 óta nem kapott ki az újszegedi sportcsarnokban a Soprontól. A hűség városának csapata a Paks vendégeként tudott nyerni ebben az idényben, a szünet előtt viszont a ZTE vendégeként maradt alul.

Novemberben ez lesz az egyetlen alkalom, amikor saját közönsége előtt lép pályára a Naturtex-SZTE-Szedeák, mivel jövő héten majd két idegenbeli meccs vár Balogh Szilárdékra. Szerdán előbb a Nyíregyháza, szombaton pedig a DEAC vendégeként folytatják az NB I./A csoportos bajnokságot.