Győztes debütálók

Kecskeméti NKSE (16.)–Levendula Hotel Algyő 22–36 (11-17)

Női kézilabda NB I./B, 8. forduló. Kecskemét, Messzi István sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Gál, Ludvig.

FKSE: Gadányi – Szepesi 5, Csáki 1, Szécsi 6, Balogh 2, Simon 3, Zsikó 4. Csere: Dobó (kapus) 1, Farkas, Nagy, Konkoly 2, Szabó 5, Vass 2, Miklós, Németh 5, Valaczkai-Rózsa. Edző: Farkas József.

Farkas József: – Örülök, hogy újabb győzelmet tudtunk aratni fiataljainkkal az NBI/B-s pontvadászatban. Mindenki szerephez jutott, szakaszokban egész jó teljesítményt nyújtottunk tamadásban és védekezésben is. Ez ma elég volt, de a jövő héten komolyabban kell koncentrálnunk. Nehéz időszak jön mindenki számára, de mi folytatjuk a megkezdett munkát az álhírek ellenére is. Hatalmas gratuláció a frissen felnőttek közt debütáló Nagy Fruzsinának, - aki remekül védekezett - és Konkoly Zsuzsannának, - aki gólokkal mutatkozott be-, ígéretes tehetségek.

Elvesztették a rangadót

PICK Szeged U21 (6.)-BFKA-Veszprém (4.) 30–34 (17-18)

Férfi kézilabda NB I./B, 10. forduló, Szeged, PICK Aréna, Ludányi Márton sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Hargiati, Markó.

PICK Szeged U21: – Krivokapic – Tisza 3, Tusjak 2, Koszorus 5, Radvánszki 3, Hegedűs, Molnár R. Csere: Lakatos (kapus), Varga M. 3/2, Rea 1, Gazsó 4, Tóth M. 4, Szabó Á. 2, Szűcs B. 1, Gárgyán 2. Edző: Kárpáti Krisztián.

Idegenbeli siker

Köröstarcsai KSK (7.)-PICK Szeged U23 (5.) 24-30 (12-16)

Férfi kézilabda NB II., Dél-keleti csoport, 8. forduló, Mezőberény, 80 néző. Vezette: Major, Szuromi.

PICK Szeged U23: Kerekes, Fazekas (kapsuok), Habuczki, Magos-Dóra, Francia 2, Jakovljevic 1, Pintér 8, Szekeres, Kaposvári, Vojnár Dániel 2, Csíki K. 5, Budai 1, Szűcs O. 5, Kovács 6, Bai. Edző: Hutvágner István.

Győztes folytatás

Duocor Makó KC (2.)–Békés FKC U23 (10.) 31–26 (11-7)

Férfi kézilabda NB II., Dél-keleti csoport, 8. forduló, Mórahalom 50 néző. Vezette: Sándor, Szabó B.

Makó: Balán, Kocsis (kapusok) – Glasza, Árokszállási, Bajorhegyi 1, Miksi 1/1, Csányi 2, Szilágyi 4, Valaczkai 1, Maróti 3, Kurai, Tóth J. 5, Bujtár 6/1, Faragó 4, Bagdi 4. Edző: Miksi István.

Sima lett a városi rangadó

Kézilabda Szeged SE (9.) - PC Trade SZNKE (2.) 24–38 (11-22)

Női kézilabda NB II., Dél-keleti csoport, 6. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Matics, Nádasdi.

KSZSE: Fodor (kapus), – Nagy, Takács K. 1, Horváth 3, SZORCSIK 2, Szigetvári 3, Fehér 4 (4). Csere: Kürti (kapus), Csányi 2, Leczkési, BUCZKU 5, Nyerges 3, Szenteczki 1, Ötvös, Lakos, Limpek. Edző: Farkas Kitty.

SZNKE: Porobic, Hargitai (kapusok) – Frányó 4, Lovistyék 2, Homoki 4, Nagy R. 9/3, Dudás 3, Csoknyai 4, Bereczky, Rácz P. 3, Boros 2, Gyenes 3/1, Vörös, Kozma 3, Szabó L. 1. Edző: Vadkerti Attila.

A dobóforma döntött

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli (6.)-Agrofeed UNI Győr (8.) 90-84 (28-22, 15-20, 32-18, 15-24)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 9. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Sallai, Gergely, Drenyovszki.

Kosársuli: Varga Á. 19/9, Kelemen 18/6, Varga Z. 26/15, Bálint 11/3, Karsai. Csere: Kass, Borbáth 15/9, Pinnyey 1, Knyur, Bősz.

Edző: Slobodan Kalinic.

Slobodan Kalinic: – Nehéz, de jó meccset játszottunk. Bár a védekezésünkkel nem vagyok elégedett, de remek dobóformát mutattunk, és ennek köszönhetjük a győzelmünket. Gratulálok a srácoknak, ezzel a lendülettel folytatjuk a szezont.

Fájó eladott labdák

NKA Universitas PEAC II. (4.)–Szegedi KE (8.) 87–63 (17-16, 23-8, 24-8, 13-31)

Női kosárlabda NB I., Piros csoport, 5. forduló. Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, vezette: Fleischmann, Domokos.

Szegedi KE: Vér A., 13/6, Bognár-Szabó 11/3, Földing 7/6, Vér V. 11, Felföldi 12. Csere: Vecsernyés 2, Gál, Rácz 5, Szélpál, Györfi 2, Balás. Edző: Gaál Gergő.

Gaál Gergő: – Gratulálok az NKA csapatának, nagyon jó szerkezetű csapatuk van. Sajnos az első félidőben rengeteg eladott labdánk volt. Ha úgy játszunk végig, ahogy a negyedik negyedben, itt tizennyolc ponttal tudtunk nyerni, akkor szorosabb lehetett volna a végjáték.

Végre legyőzték az YBL-t

YBL WPC (10.)–HVSC (6.) 7–8 (3-3, 3-1, 1-2, 0-2)

Férfi vízilabda OB I./B, 8. forduló. Budapest, Komjádi Béla sportuszoda, vezette: Kollár, Kun.

HVSC: Ujházi – Józsa, Benkő 1, Barna, Kürti-Szabó, Kovács D., Badó 2. Csere: Pászti (kapus), Kormányos, Petróczi 1, Kudella 2, Oláh 1, Vigh 1. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Ez az ötödik szezonom, még sosem szereztünk pontot az YBL ellen. Most éreztük, hogy lehet esélyünk. Azt éreztem a meccs elején is, hogy a védekezésünk rendben volt. Az utolsó tizenkét percben a cserekapusom, Pászti Benedek nem kapott gólt, ritak egy ilyen extra teljesítmény egy ilyen kiélezett mérkőzésen, nagyon örültünk a győzelemnek.

Magabiztos győzelem

Vidux-Szegedi RSE (1.)-DEAC (4.) 3:1 (23:25, 25:4, 25:13, 25:14)

Női röplabda NB II., Keleti csoport, 8. forduló. Szeged, Etelka sori Sportcsarnok.

Vidux-Szegedi RSE: Kádár, Nyers, Hűse, Bálint, Kovács-Fiskus, Farkas A. Csere: Kujundzic (libero), Nagy-Hegyesi (libero), Fürdök, Sojnóczky, Kiss N., Szatmári, Nagy L., Kiss B.

Edző: Milodanovics Andrea.

Milodanovics Andrea: – Attól függetlenül, hogy az első szettet elveszítettük, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó meccset játszottunk a Debrecennel. Fegyelmezetten, magabiztosan küzdöttünk, és a megnyert három szettben végig tudtunk mi dominálni, diktálni a tempót. Büszke vagyok a lányokra, és különösen örülök, hogy mindenki tudott játszani, valamint, hogy ismét tudtuk gyakorolni az U20-as felállást is, ami sokat fog jelenteni holnap a korosztályos bajnoki mérkőzésen. Végül pedig szeretném kiemelni Hűse Zsófiát: egyértelműen ő volt a mai mérkőzésen a "legértékesebb játékos".