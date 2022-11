Indul a Bajnokok Ligája a férfi tekéseknél is. A sorozat 2002 óta íródó történetében rendre tizenhat csapat vehet részt benne, a mezőny pedig a világkupa, az Európa-kupa és az NBC-kupa szereplőiből, az említett tornák legjobbjaiból alakul ki. Az idén először nem az említett sorozatok helyezései alapján kerültek össze a párok, hanem nyolc csapatot kiemeltek, és a másik nyolcat sorsolták vakon melléjük.

A BL négyszeres győztese, a Zengő Alföld Szegedi TE kiemelt volt, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy a nem kiemelt együttesek közül talán a legerősebb ellenfél jutott a Tisza-partiaknak a német Breitengüssbach révén.

A szegedi alakulat a különböző kupákban eddig négy német riválissal találkozott (Bamberg, Zerbst, Schwabsberg, Staffelstein), és az ellenük lejátszott 37 mérkőzésen 10-szer győzött, 2-szer döntetlent ért el és 25-ször kikapott.

Mint látható, a Breitengüssbach új német ellenfél lesz a sorban, amely a harmadik számú tornán, az NBC-kupában lett harmadik, ahogy a német bajnokságban a dobogó harmadik fokán végzett az előző szezonban. A Szeged az Európa-kupa-ezüstérem révén várhatta a BL sorsolását, miközben itthon második lett a szuperliga 2021–22-es idényében.

A Zengő Alföld 9-ből 9 sikerrel vezeti a jelenlegi bajnokságot, míg a Breitengüssbach negyedik a Bundesligában, hiszen a 4 siker mellett 1-szer ikszelt, 3-szor pedig kikapott (a Zerbstől 8:0-ra, a Wernburgtól 7:1-re és a Raindorftól 5:3-ra). A germán együttes keretében négy egykori vagy jelenlegi válogatott játékos található: Schneider, Wittke, Jelitte és Hess.

Ami a formát illeti, nem panaszkodhatnak a nyolcaddöntő első mérkőzésének házigazdái, hiszen legyőzték a honi bajnokságban többek között a Zalaegerszeget, a Répcelakot, a Győrt, míg a legutóbbi nemzetközi meccseik is pozitív nyomokat hagyhattak, hiszen az osztrák Neunkirchen ellen nyertek 6:2-re az Európa-kupa elődöntőjében, míg a fináléban a horvát Zapresic ellen rendezett mérkőzésen is jól szerepeltek a vereség ellenére is októberben Münchenben.

A találkozó szombat 13 órakor kezdődik az újszegedi létesítményben, a visszavágót december 10-én 13 órától rendezik a német kisvárosban.