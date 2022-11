Magánéleti okokból nem tudja ellátni a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli irányítását a jövőben Slobodan Kalinic: a nyáron kinevezett szerb szakember így távozik a csapat vezetőedzői posztjáról.

A klubnál már döntöttek is utódjáról: a vásárhelyi kosarasokat a folytatásban Vuk Pavlovics irányítja.

A Vásárhely új edzője már 2017 eleje óta dolgozik az egyesületnél, ahol edzői pályafutását is kezdte. Több korosztályban is megmutatta már tehetségét és eltökéltségét utánpótlástrénerként. Az igazi kosaras famíliából származó szakember – akinek édesapja, Predrag Pavlovics a Szolnokkal kupaaranyat nyert, és akit a szurkolók a Szombathely és a Nyíregyháza csapatából is ismerhetnek – célja, hogy a Kosársuli stabil csapatként, a saját nevelésű fiatalokat beépítve érjen el minél jobb helyezést a Zöld csoportban a szezon végére.

Pavlovics kedden az idegenbeli Hepp Kupa mérkőzésen debütál a Kosársuli kispadján, amikor is a Piros csoportban szereplő Cegléd otthonában lépnek pályára a vásárhelyiek.