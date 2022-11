Emléktábla avatás előzi meg a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli pénteki, Győr elleni mérkőzését. November 11-én 18 órától a Hódtói Sportcsarnok első emelétén a klub emléktábla avatással tiszteleg Elek András emléke előtt. A Kosársuli alapítója, Elek András 2021 áprilisában hunyt el. A sportszervezet vezetője elsőként alapított utánpótlás-kosárlabdaegyesületet hazánkban. Az egyesület csapatai számos sikert elérve váltak országosan is ismertté. Áldozatos munkájának köszönhető, hogy életben maradt a kosárlabda a városban, de nevéhez fűződik a legutóbb NB I/A. csoportba jutó gárda felépítése is. Az emléktábla avatásra Elek András tisztelőit és a szurkolókat is várja az egyesület.

18.30-tól az NB I./B Zöld csoportjában szereplő Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli a Győr ellen játszik hazai bajnokit. A vásárhelyiek ellenfele szintén 3 győzelemmel és 4 vereséggel áll a tabellán, ugyanakkor a Kosársuli legutóbbi meccsén megsérült Varga Zalán, és a csapatkapitány, Vuk Pavlovics sincs tökéletes fizikai állapotban.

A felnőttmérkőzés 18:30-kor, az U20-as összecsapás 16:00-kor kezdődik a Hódtóiban, ahová továbbra is ingyenesen lehet majd belépni. Idén újítás, hogy támogatásokat is vár a Kosársuli a nézőktől, akik a felnőttösszecsapás előtt maguk dönthetik el, hogy 100, 500 vagy 2000 forinttal támogatják az egyesületet, amely a csapatok utazási költségeire fordítja a befolyó összegeket.