Az ob főpróbája lesz tehát a 12. Naturtex-kupa. Nemzetközi mezőny érkezik Szegedre, hiszen 4 szerb és 1 szlovák egyesület is nevezett. Összesen 28 klub 380 versenyzője áll rajthoz a Tiszavirág Sportuszodában, ahol 800 forintos napijegy ellenében szurkolni is lehet a tehetségeknek – köztük a HAÁSZ SZUE minden úszójának. Szombat és vasárnap is 9 órakor kezdődnek az események, várhatóan mindkét nap 17 óra környékén zárul a program. A 6-7 éves úszóknak bemutató futamokat is rendeznek, a legkisebbek 50 méter gyorson próbálhatják ki magukat.

– Szeretettel várjuk a szurkolókat, akik ismét nagyszabású utánpótlásversenyt láthatnak Szegeden – nyilatkozta Nagy Attila, a HAÁSZ SZUE elnöke. – Első alkalommal próbáljuk ki a betolható falat a Tiszavirág Sportuszodában, ahol már a megnyitó óta adott ez a technológia. Előkerülnek tehát a 25 méteres kötelek, a versenybírói stáb is először koordinál rövidpályás versenyt, izgatottan várjuk. Komoly lépés ez nekünk, hiszen ha jól végezzük a munkánkat, már minden adott lesz ahhoz, hogy olyanű komolyabb viadalokat is rendezzünk, mint például egy korosztályos Európa-bajnokság – jegyezte meg a szakember.

A szegedi szervezők munkáját a Magyar Úszó Szövetség már elismerte, ugyanis 2023-ban is a szegedi klub rendezheti a cápa korosztály országos bajnokságát és a rövidpályás utánpótlás országos bajnokságot.

– Büszkék vagyunk rá, hogy a Tiszavirág Sportuszoda nyitása óta minden évben több országos bajnokságnak is otthont adunk, ezúton is köszönjük a versenybírók kiváló munkáját, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. segítségét és a Naturtex támogatását. A Naturtex ezúttal is értékes ajándékokat ajánlott fel a dobogós versenyzőknek, hálásak vagyunk érte! A dél-alföldi régió büszke lehet, mivel Hódmezővásárhely elnyerte a gyerek ob rendezési jogát, így jövőre a térségben rendezik a három legnagyobb létszámú országos bajnokságot – hangsúlyozta Nagy Attila.