A szegedi Gémes Levente 2018 óta az első magyar bokszoló, aki a döntőig jutott egy ilyen rangos eseményen. A 17 éves tehetség fantasztikusan bokszolt a 71 kilogramm döntőjében is, üzbég ellenfele most jobbnak bizonyult, de Gál László tanítványának ezüstérme élete legjobb teljesítményét jelenti.

A Szeged BC első éves ifistája az ukrán Maha Dmitro ellen kezdte a világbajnokságot, és a második menetben kiütötte. Következett a horvát Leon Buzik, aki ellen döntő fölénnyel diadalmaskodott, majd a negyeddöntőben a norvég Adam Arsaevet verte szintén kiütéssel. Az elődöntőben következett a görög Hrisztos Karaitisz, akit 4:1-es pontozással múlt felül Gémes Levente, aki így bekerült a döntőbe.

A fináléban a tavalyi Ázsia junior-bajnok és idén Ázsia ifjúsági aranyérmes üzbég Fazliddin Erkinbojev várt rá, aki nagyon rutinos, több mint 130 mérkőzéssel rendelkező klasszis. Gémes az első menetben nem találta meg a megfelelő ütőtávot, és az üzbég taktikai elképzelései sikeresebbek voltak. A második menet elejét nagyon megnyomta a magyar öklöző, de az üzbég tudta tartani a ritmust, és egy kicsit eredményesebben jött ki az ütésváltásokból. A harmadik menet sikerült a legjobban, az üzbég ekkor érezhette meg a pofonokat a leginkább, de Erkinbojev első két etapja elég volt a győzelemhez. Gémes Levente a tavalyi junior Eb-bronzérmét követően most egy világbajnoki ezüsttel gazdagodott, és Gál László tanítványa 2023-ban is az ifik között szerepelhet – tudhattuk meg a szövetség honlapjáról.

– Az öt meccsből hármat hamarabb befejezett Levente, azaz magabiztosan menetelt az ezüstéremig. Tisztában voltunk Levi képességeivel, azért is volt fontos, hogy vele legyek, mert tudom, hogy mit lehet tőle elvárni, mire kell többet figyelni, és úgy tűnik, sikerült mindezt összehozni. Taktikailag nagyon szépen betartotta a kérteket amellett, hogy kijött a fizikai ereje is. Igazi teammunka volt táplálkozási szakértővel és dietétikussal kiegészülve. Még jövőre is ebben a korosztályban szerepelhet Levente, és mivel az idén is az aranyéremért mentünk, így 2023-ban ismét az elsőség lesz a cél a nemzetközi versenyeken – nyilatkozta Gál László.