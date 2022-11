Gyorsan pörögnek az események: a vasárnapi meccs után hétfőn regenerációs edzése volt a Szeged-Csanád GA együttesének, majd kedden egy tréning szerepelt a programban, utána pedig a csapat elindult Miskolc felé, ahol a kedd éjszakát töltötte.

A Diósgyőr elleni 3–0-s vereséget talán még el sem feledték a játékosok, már itt az újabb feladat és az újabb borsodi ellenfél. Szerda 17.30-kor Kazincbarcikán szerepel a szegedi alakulat, amelynek bizony gyorsan túl kell lépnie a hazai kudarcon, ha újra sikeres útra szeretne lépni.

Ám ez egyáltalán nem lesz könnyű: a tabellán második, még veretlen Pécs is megtapasztalta legutóbb, milyen nehéz még pontot is szerezni a barcikai stadionban. Hiába vezettek a mecsekiek, szívós munkával kiegyenlített ellenük a második számú borsodi futballcsapat, így meg kellett elégedniük az egy ponttal, közben pedig átadták az első helyet a Diósgyőrnek.

A Kazincbarcika masszív középcsapat ugyanannyi szerzett góllal (19), mint a Szeged, viszont 24-szer betaláltak a kapujukba az ellenfelek, így pedig 19 ponttal a tabella 13. helyén állnak. Ami még fontos, hogy három mérkőzés óta nem kaptak ki, igaz, nem is győztek: iksze a Tiszakécske (2–2), az Ajka (1–1) és a már említett Pécs (1–1) ellen. Legutóbb szeptember 4-én nyert Varga Attila együttese, akkor Csákvárt verték meg, azóta négy döntetlen mellett négy vereség a mérlegük.

– A Diósgyőr elleni vereségből levontuk a tanulságokat, mindenek előtt óvatosabbnak kell lennünk a kapunk előtt, pontosabban és kevesebb hibával kell védekeznünk. Úgy gondolom a vereség ellenére is, hogy még mindig jó úton járunk, ez csak egy mérkőzés volt a sok közül. Emelt fővel várjuk a következő megmérettetést Kazincbarcikán. A csapat továbbra is hisz a közös célban, és a legjobb formánkat próbáljuk hozni a következő meccsen is – mondta a Szeged-Csanád GA vezetőedzője, Alekszandar Sztevanovics a meccs előtt.

A szegediek a barcikai kirándulás után vasárnap 15 órától megint hazai pályán szerepelnek, amikor az élmezőnyhöz remek sorozattal felzárkózott Csákvárt fogadják a Szent Gellért Fórumban.