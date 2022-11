Kerpel-Fronius Balázs és Szatmári Zsombor nem gyógyult fel a Szedeák hiányzói közül a Sopron elleni bajnokira. Sok hibával kezdett mindkét csapat, ám ebből a szegediek kerültek ki hamarabb, Washington triplájával megvolt a vezetés is. Annak ellenére, hogy az eladott labdákkal korán gondjai akadtak a Tisza-partiaknak, sikerült irányítani a meccset, nagyban köszönhetően a remek dobóformát mutató Milics Sztarovlahnak, a montenegrói hamar átlépte a tíz pontot – sőt, Wesley Person első negyedet lezáró triplájával nyolc ponttal vezettek. Hiába a lepattanók uralása, 32-32-nél kiegyenlítettek a vendégek, sőt, néhány ponttal még vezettek is a Jones betöréseivel operáló soproniak, de a negyed végére Bognár büntetőjével két pontra fel tudott zárkózni a Szedeák a nagyszünetre, 43-45.Borzasztóan kezdődött viszont a második félidő a Szedeák számára: a játékvezetők sem vádolhatóak az erős hazai pálya fújásával, miközben Jones két távolit is beemelt, így három és fél perc elteltével 12 pontos hátrányba kerültek Bognárék, 45-57-nél kért időt Simándi Árpád.

Hiába lépett valamelyest közelebb a Szedeák, támadásban mindig akadtak hibák: Washingtonnak nagyon nem ment, ráadásul Jones a harmadik negyed végén újabb hármast szerzett, így az utolsó tíz percet 12 pontos hátrányból várhatta a Szedeák, 55-67.

Polányi hármasa, majd labdaszerzése után hatra visszajött a Szedeák, 67-73-nál kért időt a Sopron. Négypontos különbségnél több labdája is volt a Szedeáknak, de kimaradtak a dobások: Barnett hármasa viszont nem, 69-76, és másfél perc maradt. Polányi újabb hármasa után egy labdára csökkentette a különbséget, de Washington távolija lejött. Tíz másodperc maradt az órán a soproni időkérést követően, innen viszont már nem sikerült a fordítás: 2016 óta először kapott ki hazai pályán a Soprontól a Szedeák.