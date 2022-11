Megszerezte a szezon első bajnoki sikerét a Szegedi VE a férfi vízilabda OB I.-ben. Az első perctől az utolsóig kontrollálták a játékot népes publikum előtt, 13–8-ra legyőzve az UVSE-t.

Parádésan kezdett a Metalcom Szentes, 5–0-ra vezetett otthon a Kaposvár ellen. A vendégek 6–6-nál egyenlítettek, majd a nagyszünetben már 9–7-re vezettek. A somogyiak elléptek 16–10-re, végül 16–13-mal nyerték meg első bajnokijukat.

Nem okozott meglepetést a Szeged SZTE a női OB I.-ben a a címvédő UVSE ellen. A vendégek 19–5-ös sikert arattak a Tiszavirágban.

Végig uralta a játékot a fehér sapkás Szegedi VE, megérdemelten aratott magabiztos sikert az UVSE ellen.

Fotós: Gémes Sándor

Kiss Csaba: – Az első olyan hazai bajnokink volt ez idén, amelyen azt éreztem, hogy az első perctől kezdve élesek vagyunk. Ehhez az kellett, hogy a Kaposvár ellen kicsússzon az utolsó pillanatban a kezeink közül a három pont, illetve játsszunk egy szégyenteljes meccset a KSI-vel. Mindkétszer döntetlennel végeztünk, érezhető volt, hogy ezek nem férnek bele. Ébren tartott bennünket, hogy az UVSE Kaposvárról pontot rabolt. Felkészültünk és ráerőltettük az akaratunkat a fiatal ellenfelünkre.

Szilágyi Péter: –Végre nem mi futottunk az eredmény után, sikerültek támadásban és védekezésben is a dolgaink. A második negyedben a kulcsjátékosaink fegyelmezetlenek voltak, ennek ellenére azt gondoltam, nem engedjük meg, hogy a Kaposvár szorosabbá tegye a találkozót. Ehhez képest szinte kilátástalan helyzetbe hoztuk a kapusunkat, négy büntetőt lőhettek a vendégek, talán nyolc olyan lefordulás is volt, amiből nagyjából hatot elkerülhettünk volna. Azok a játékosok, akik ma szerepeltek és valamilyen ok miatt hamarabb kellett befejezniük a mérkőzést, mélyen magukba kell nézni, mert ez roppant fegyelmezetlenség, gyakorlatilag a többiek cserbenhagyása egy olyan mérkőzésen, amelyen reális esélyünk lehetett volna a győzelemre. Folytatjuk a munkát a januári rangadóinkra, amelyekre remélem felépülnek a betegeink és a sérültjeink, és teljes csapattal állhatunk ki.

Lakó Gábor: – Gratulálok az UVSE-nek a győzelemhez. Benczur Márton végig feszes tempót diktált a csapatának. Dicséret illeti a szegedi lányokat a küzdeniakarásuk miatt, nem adták fel egy pillanatig sem a mérkőzést. A különbséget az UVSE lövéseinek pontossága, ereje és kombinációnak száma jelentette.

Szegedi VE–UVSE 13–8 (3–1, 5–4, 4–1, 1–2)

Férfi vízilabda OB I., 5. forduló. Szeged, Tiszavirág Sportuszoda, 400 néző. Vezette: Tordai, Berki.

Szegedi VE: Molnár D. – Sánta, Bóbis 2, Lakatos 2, Kürti 4, Boros 1, Vékony 2. Csere: Kovács K. (kapus), Kardos 1, Tóth Gy., Baj, Leinweber 1, Kasza, Pörge. Vezetőedző: Kiss Csaba.

UVSE: Korom – Korényi 1, Korbán, Seeler, Korbács 1, Bencz 3, Szentesi. Csere: Kósik (kapus), Turcsányi, Tőzsér, Hegedűs, Ionescu 2, Garancsy 1, Tamás K. Vezetőedző: Vincze Balázs.

Gól – emberelőnyből: 12/3, ill. 6/0.

Ötméteresből: 1/1, ill. 2/2.

Kipontozódott: Tőzsér.

Metalcom Szentes–Kaposvár 13–16 (5–1, 2–8, 1–5, 5–2)

Férfi vízilabda OB I., 5. forduló. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Kollár, Kun.

Metalcom Szentes: Kardos – Bozó 2, Chilkó 1, Hegedűs 4, Fülöp, Gusarov 3, Hajdú 1. Csere: Pethe, Molnár B., Tapasztó 1, Busi 1, Vismeg B. Vezetőedző: Szilágyi Péter.

Kaposvár: Csoma – Kakstedter 2, Petrovszki 2, Berta 4, Szatmári 3, Juhász-Szelei 1, Takács. Csere: Szilágyi (kapus), Langiewicz, Pellei F. 1, Palatinus, Vörös T., Aranyi A. 1, Horváth Á. 2. Vezetőedző: Surányi László.

Gól – emberelőnyből: 8/3, ill. 9/2.

Ötméteresből: 1/1, ill. 4/4.

Kiállítva cserével: Fülöp, ill. Juhász-Szelei.

Kipontozódott: Chilkó.

Szeged SZTE–UVSE 5–19 (1–3, 1–5, 2–5, 1–6)

Női vízilabda OB I., 4. forduló. Szeged, Tiszavirág Sportuszoda, 30 néző. Vezette: Pásztor, Mohi.

Szeged SZTE: Gyöngyösi – Szabó K., Lendvai N., Tátrai 1, Ráski 3, Bocskay, Pádár. Csere: Pap 1, Szabó J., Héri, Torma, Medgyes. Megbízott edző: Lakó Gábor.

UVSE: Magyari – Aubéli 2, Szücs 1, Baksa 2, Faragó 3, Szegedi 2, Peresztegi-Nagy 3. Csere: Golopencza Sz. (kapus), Mácsay 3, Lendvay Z. 1, Varró 1, Tiba, Golopencza N. 1. Vezetőedző: Benczur Márton.

Gól – emberelőnyből: 5/2, ill. 10/8.

Ötméteresből: 3/1, ill. 2/1.

Kipontozódott: Lendvai N., Pap, ill. Golopencza N.