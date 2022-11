Már a hatodik percben hátrányba került a KÉSZ-St. Mihály Szeged a Kelen elleni idegenbeli meccsen. Ekkor egy rossz felszabadítás után a keresztlabdával Bernhardt Barbara léphetett ki, majd Csapó Zsófia ugyan még beleért lövésébe, de hárítani már nem tudta azt.

A gól után azonban megvoltak a lehetőségei a szegedieknek, akik kétszer is farkasszemet nézhettek a kapussal, de mindkét esetben rossz döntést hoztak. A szünet után is pontatlanul játszottak a lányok, ám egy fejessel egyenlíthettek volna, de ez a lehetőség is kimaradt. A hajában sem sikerült az egyenlítés, így a St. Mihály egy fontos meccset veszített el a szintén újonc Kelen otthonában.

Azért is lett volna értékes a budapesti meccsen elért eredmény, mert a St. Mihályra még két mérkőzés vár idén, méghozzá két olyan csapat ellen, amellyel szemben bravúr lenne a pontszerzés, hiszen az ETO és a Ferencváros érkezik még az őszi szezonban Szegedre.

Koncz Zsolt: – Nagyon rossz mentalitással léptünk pályára, nem éreztük át a mai mérkőzés fontosságát. Ha nem vagy alázatos és nem vagy tisztelettel a labdarúgás iránt, akkor az megbüntet, ezért bűnhödnünk kell. Nyugodtan kijelenthetem, hogy nálunk egyéni képességekben nem jobb csapattól kaptunk ki, de akaratban és küzdésben fölénk tudtak nőni, ez a legfájóbb számomra.

Kelen SC–KÉSZ-St. Mihály Szeged 1–0 (1-0)

Női labdarúgó NB I., 10. forduló. Budapest, Kelen SC sporttelep. Vezette: Alafi Beatrix (Nyeste, Jávorka).

Kelen: Bokros – Bederna, Végh D., Ónodi, Végh K. (Fogl, 72.), Ambach (Tóbik, 83.), Ramor, Berhardt Ba., Kerekes, Ács, Bernhardt Be. Vezetőedző: Kun István.

St. Mihály: Csapó – Pacsuta (Balázs, 56.), Csizi, Marcea, Papp Sz., Micic (Skoric, 56.), Sajti, Dékány (Nagy L., 68.), Pilán, Knezevics, Németh Zs. (Farkas N., 68.). Vezetőedző: Koncz Zsolt.

Gólszerző: Berhardt Ba. (6.).