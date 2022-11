Mától három napon át Kaposvárra figyel a honi úszósport, a Csík Ferenc Versenyuszodában rendezik ugyanis a rövidpályás országos bajnokságot.

Négy versenyzővel indul a HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet, közülük Pádár Nikolett 200 méter gyorson címvédőként vághat neki a kaposvári versenynek. 100 méteren nagymedencében is összejött már számára a bajnoki cím, most pedig az a célja, hogy rövidpályán is aranyérmet szerezzen, ebben a két számban egyébként a legjobb nevezési idővel is rendelkezik a szegediek úszója.

Olasz Anna a hétvégén még a nyílt vízi világkupa utolsó fordulójában szerepelt Izraelben, most 400, 800 és 1500 méter gyorson indul majd. A SZUE a 4x100 méteres és a 4x200 méteres gyorsváltóban is ott lesz a mezőnyben, a csapatot Vas Luca és Varga Kata teszi teljessé, akik egyetemi tanulmányaik mellett versenyeznek.

Öt úszó képviseli a Hód Úszó SE-t Kaposváron, közülük Ugrai Pannára igen sűrű időszak vár, hiszen az előzetes rajtlista alapján összesen kilenc számban is indul. Tavaly a kazanyi rövidpályás Eb-n 200 méter vegyesúszásban hatodik lett a vásárhelyiek sportolója, aki legfőképpen ebben a számban érhet el szép sikereket. Mellette a 2004-es születésű Forján Anna Bojána, valamint Nagy Zoltán és Gál Olivér lesz érdekelt a rövidpályás ob-n.

A NICS-HSÚVC versenyzői közül négyen állnak rajthoz Somogyban: Szőke Zita és Perkkiö Emil Alexander is öt-öt számban indul majd. Grexák Nóra 50, 100 és 200 méter mellen ugrik medencébe, míg Márki Zalán egy számban, 100 méteres hátúszásban indul a rövidpályás ob-n.

A délelőtti előfutamok 9.30-kor kezdődnek, míg a döntőket minden nap 17 órától rendezik. A finálékat (amelyekből a mai napon összesen nyolcat rendeznek) az M4 Sport élőben közvetíti.