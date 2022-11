Nem változott a helyzet, Juan Carlos Pastor továbbra sem számíthatott sérülés miatt Bánhidi, Mikler, Frimmel és Stepancic játékára, míg a vendégeknél egyedül Hornyák Bence hiányzott, míg nemrég tért vissza Ugalde és Ancsin.

Egészen a huszonharmadik percig minden szegedi gólra jött tatabányai válasz, de mivel az elsőt a hazaiak lőtték, így rendre ők vezettek. Szita háromszor is mattolta Székelyt a szélről, Alilovic is bemutatott több védést, ennek ellenére 13–11-nél volt először közte kettő a különbség, majd a legnagyobbat 15–11-nél mutatta a tábla. A hajrában három kétperces kiállítást is begyűjtöttek a szegediek, miközben 16–15-re zárkózott fel a vendégcsapat.