Fontos meccs várt a Szedeákra Nyíregyházán, hiszen a hazaiak még nem nyertek meccset, Bognár Kristófék pedig csak egyszer örülhettek győzelemnek. A hullámzó játékot Person két triplája zárta le az első negyed végén, ennek köszönhetően hat ponttal, 24–18-ra vezettek a szegediek.

Sztarovlah triplájával először volt két számjegyű a különbség, és ugyan a büntetőkkel ezen az estén is gondja akadt a Szedeáknak, de őrizte tízpontos előnyét. Egészen a félidő utolsó percéig, ekkor négy pontra zárkóztak fel a hazaiak, de Washington ziccere után hatpontos volt a szegedi előny a nagyszünetben.Egy labdára nem engedte fel ellenfelét a Naturtex, sőt, irányítója hármasainak köszönhetően újra tíznél is többel vezetett a harmadik negyed végén, de ebben nagy szerepe volt a re­­mekül játszó Robersonnak is. A center mindkét palánk alatt igen aktív volt, hamar elérte a dupla-duplát is, 63–52-es szegedi vezetésről jöhetett az utolsó negyed.

A Szedeák nem tudta lezárni a meccset, a Nyíregyháza pedig nem adta fel, de a büntetőzésekből jobban jött ki a szegedi csapat. Az utolsó percre ugyan csak négypontos előnye maradt a Szedeáknak, de ekkor higgadt tudott maradni a csapat, és nem követte el azokat a hibákat, amiket az eddig elveszített meccsek végjátékában. Alaposan meg kellett küzdenie ezért a győzelemért a Szedeáknak, de szinte végig vezettek a Tisza-partiak, így megszerezték szezonbeli első idegenbeli sikerüket.



Nyíregyháza–Naturtex-SZTE-Szedeák 78–86 (18–24, 18–18, 16–21, 26–23)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 8. forduló. Nyíregyháza, 500 néző. Vezette: Benczur, Sörlei, Szilágyi.

Nyíregyháza: PERRY 23/3, Mokánszki, Dickerson 20, Bazsó 9/3 , WILLIAMS 8. Csere: Dolezaj 4, Kass, Kiss, Henderson 14, Szobi. Vezetőedző: Pethő Ákos.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Washington 24/12, Polányi, Sztarovlah 13/6, BOGNÁR 13, ROBERSON 20. Csere: Balogh, Person 10/6, Kovács 4, Filipovics 2. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Kipontozódott: Williams (40.), ill. Sztarovlah (35.).

Simándi Árpád: – Remélem, hogy ez a győzelem nagy lökést ad nekünk. Sok hibával játszottunk, ezeket javítanunk kell a folytatásban. Megharcoltunk ezért a sikerért, minden idegenbeli siker nagyon fontos idén, remélem, ezzel meglesz az a lökés, ami hiányzott a csapatunknak, ugyanakkor egyértelmű, hogy ennél jobban kell játszanunk a továbbiakban.