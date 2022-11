A francia L'Équipe arról ír, hogy a francia PSG nem Raul Gonzalezzel képzeli el a folytatást a következő szezonban. Mint arról a Délmagyarország is beszámolt, a Pick vezetőedzői posztján honfitársa követheti Juan Carlos Pastort – ugyanakkor a francia lap úgy tudja, Gonzalez és a Tisza-parti klub még nem tárgyalt egymással.

A L'Équipe arról is ír, a Pick a jelenlegi spanyol szövetségi kapitányt, Jordi Riberát is szívesen látná a kispadon. Mint ismert, Juan Carlos Pastor tíz év után, a mostani szezon végén köszön el a Pick Szegedtől, a klub pedig egyelőre nem jelentette be, ki lesz az utódja.