Kilencből kilenc.

Így zárta a férfi tekecsapat szuperliga őszét a Zengő Alföld Szegedi TE csapata. A kilenc fordulóban nem talált legyőzőre, sőt pontot sem vesztett, pedig akadtak rázós meccsek és utazások is. Ilyen volt a kaposvári vagy a győri mérkőzés, illetve a Zalaegerszeg elleni hazai találkozó, de ide tartozott az immár utolsó őszi mérkőzés, mégpedig a Répcelak ellen.

Ahogy a bevezetőben is említettük, a vasiak keretében több olyan játékos is van, aki az újszegedi teke- és bowlingcentrumban ért már el kimagasló eredményt. És ez most is így volt, viszont az lényeges szempont, hogy a szegediek közül még többen tettek így.

A szegedi találkozót nyilván az első helyről várta a Zengő Alföld, míg a vendégek a dobogóért harcban állva voltak negyedikek. Ezen előjelek után futott neki a meccsnek a két csapat, és az első sor igazolta is, hogy akár még kiélezett összecsapás is kialakulhat kettejük között. Míg Szél Tibor 66 fával kikapott, addig Zapletán Zsombor 68 fával nyert, azaz 1:1-re álltak a felek. A második sorban viszont Karsai László robbantott, 663 fát ért el, mellette Kozma Károly is hozta a csapatpontot, így a Zengő Alföld elhúzott 3:1-re.

A végén Kiss Norbert a nap legjobbját nyújtotta 683 fával, és Milan Jovetics veresége is belefért, hogy a Szeged 6:2-re nyerjen, miközben több 200 fa differencia legyen a két klub között.

A Zengő Alföld Szeged ezzel a szuperliga őszi fordulóit lezárta, de még két meccs vár rá a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében: november 26-án a német Breitengüssbach érkezik hozzá, majd december 10-én jön a visszavágó idegenben.

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat szuperliga, 9. forduló:

Zengő Alföld Szegedi TE–Répcelak 6:2 (3730:3506)

A párok: Szél T.–Bíró P. 0:1 (1:3, 583:649), Zapletán Zs.–Molnár P. (Kulics G. a 61. dobástól) 1:0 (4:0, 624:556), Kozma K.–Horváth Z. 1:0 (3:1, 588:578), Karsai L.–Tóth Á. 1:0 (4:0, 663:531), M. Jovetics–Móricz Z. 0:1 (0:4, 589:656), Kiss N.–Bóka R. 1:0 (4:0, 683:536).