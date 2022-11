KÉZILABDA

Lány U19, I. osztály, Keleti csoport: Kisvárda (4.)–PC Trade SZNKE (11.) 27–25 (13–16)

PC Trade SZNKE: Budai B., Hargitai N., Porobic Z. – Vadkerti L. 4, Dudás D. 8, Gyukics K., Dobó K., Rácz P. 3, Kószó M. 2, Bereczky B. 4, Bozsoky B., Dani Z. 1, Vörös V. 3. Edzők: Baunok Bernadett, Vadkerti Attila.

Baunok Bernadett: – A lányok nagyszerű hozzáállásával, jó játékával, végletekig kiélezett mérkőzést játszottunk az élmezőnyhöz tartozó otthonában. Ilyen teljesítménnyel elérhetjük a céljainkat, gratulálunk a csapatunknak.

Lány U19, II. osztály, Keleti csoport: Borsod Sport Klub (3.)–Kézilabda Szeged SE (9.) 36–19 (16–9)

KSZSE: Vass – Banó-Szabó, Bajic 2, Szenteczki 7, Limpek, Lakos 5 (4), Ötvös 2. Csere: Markó (kapus), Révész, Bereczky, Kakuszi 1, Letoha, Ágoston 2. Edző: Farkas Kitty.

Farkas Kitty: – Jobb, erősebb csapattól kaptunk ki. A különbség túlzott, de mindenki játéklehetőséghez jutott.

Rákosmenti KSK (10.)–Hódmezővásárhelyi LKC (5.) 19–32 (6–18)

HLKC: Magyar, Török – Papp 1, Petróczi 4, Rácz 5, Nagygyörgy 6, Prikler, Földesi, Balázs 2, Körtvélyessy L. 5, Czirok-Balázs 3, Kövári 3, Körtvélyessy K. 3. Edző: Papp Mihály.

Papp Mihály: – A mérkőzés elejétől kezdve kézben tartottuk az eredmény alakulását. Örülök, hogy mindenki hozzájárult ehhez a szép sikerhez.

ENUSE (11.)–FKSE-Algyő (2.) 19–37 (12–17)

FKSE-Algyő: Szilágyi, Rácz – Behan 3, Belovai 6, Bozó, Füzesy 1, Farkas M. 2, Konkoly 2, Kovács 2, Lantos 1, Sulyok 4, Nagy L. 4, Nagy F. 9, Mircse 3. Edzők: Zsilák Katalin, Gera Pál.

Zsilák Katalin: – Tudtok, hogy olyan ellenfél ellen lépünk pályára, amelynek más céljaik vannak a bajnokságban, mint nekünk. Az első játékrészben sok apró hibát követtünk el, amelyekkel meccsben tudtuk tartani a hazai csapatot. A második félidőben egészen más szemléletű csapatként sikerült játszanunk, amelynek meg is lett az eredménye. Gratulálunk a lányoknak a magabiztos győzelemhez.

Férfi U20, I. osztály, 9. forduló: Csepel DSE (9.)–PICK Szeged U20 (2.) 25–27 (16–15)

PICK Szeged U20: Koncz, Farkas – Furka 3, Hachbold 2, Német M. 1, Sajben 4, Vidovenyecz, Járó 4, Kucsera 1, Losonczy 4, Nagy Z., Balogh D. 4, Szenes, Szűcs B. 4. Edző: Szabó Levente.

Békés (13.)–FKSE-Algyő (12.) 25–23 (15–9)

FKSE-Algyő: Boróczky, Hüvös, Pópity – Bacsa, Csamangó 3, Donka 1, Kiss L. 3, Míg 5, Nagy D., Szilasi 1, Temesvári Á., Temesvári D., Tóth 5, Virág 3, Vörös 2. Edző: Prislinger Tibor.

Prislinger Tibor: – Az első félidei pontatlan játék megnehezítette a mérkőzést. A második félidőben szépen megráztuk magunkat, de sajnos nem tudtunk jobban felzárkózni. Fontos meccset buktunk el, de szerencsére tudjuk még javítani és javítjuk is.

LABDARÚGÁS

MLSZ U14, alap csoport, Kelet: Szeged-Csanád GA–Nyíregyháza 3–1 (2–0)

Szeged-Csanád GA: Mesaros – Mahler Á., Beder B., Tóth-Sági (Sipos Z., 59.), Müller D., Martonosi G., Mayer M., Kocsis A., Doszkocs (Ördög R., 78.), Horváth Á., András G. (Kalmár T., 41.). Edző: Kovács Péter.

A szegedi gólszerzők: Horváth Á. (19.), Doszkocs (29., 64.).

Kovács Péter: – Jó iramú és mozgalmas mérkőzést játszottunk, amely egészére jellemző volt, hogy hullámzott a teljesítményünk. A sok ki nem kényszerített hiba mellett voltak jó periódusaink és szép megoldásaink, ami viszont végig kiegyensúlyozott volt, az a küzdeni akarás és az erőfeszítés a győzelemért, amelyek átsegítették a csapatot a nehéz pillanatokon

MLSZ U15, alap csoport: MOL Fehérvár–Szeged-Csanád GA 1–0 (1–0)

Szeged-Csanád GA: Farkas M. – Lukácsi M. (Vincze, 54.), Sándor B., Lázár Á. (Karácsonyi G., 41.), Bagdi T. (Vásárhelyi D., 41.), Gallyas D. (Szőke B., 41.), Lakatos M. (Volford, 49.), Pipis Zs. (Szatmári L., 54.), Sümeghy Á., Kincses N., Tóth N. Edző: Kikity Márió.

Kikity Márió: – Két nagyon ellentétes félidőt játszottunk. Az első részben is voltak lehetőségeink, de nem mi irányítottuk a játékot. Hiányzott a bátorság és az élesség a csapatból. Csalódott vagyok az eredmény miatt, mert a második félidőben sokkal jobban játszottunk. Sajnálom a játékosokat, mert mindent megtettek a jobb eredmény érdekében, de most sajnos semmi nem akart összejönni. A végén erős, pozitív hozzáállást mutattunk a vereség ellenére is. Megyünk tovább, a következő mérkőzésen lesz lehetőségünk javítani.

MLSZ U16, alap csoport: Szeged-Csanád GA–Békéscsaba 1–1 (1–1)

Szeged-Csanád GA: Balogh Cs. – Denucz, Lőrincz L., Lőrinc B. – Csikós D. (Bezzeg, 55.), Papp Á., Nógrádi G., Gáti Á., Kis Cs. (Molnár A., 81.) – Mádi Sz. (Ferenczi, 73.), Süle M. (Trombitás, 73.). Edző: Retek Flórián.

A szegedi gólszerző: Kis Cs. (25.).

Retek Flórián: – Az egész mérkőzést tekintve végig nagy mezőnymunka jellemezte mindkét csapatot. Egy pontrúgásból sajnos elkerülhető gólt kaptunk, amit viszonylag hamar, még az első félidőben egy szépen végig vitt támadás végén sikerült egalizálnunk. Nem játszottunk igazán jól, így az ellenfélnek akadtak egyéni hibáinkból komoly helyzetei, ám ezeket a lehetőségeket sikerült kapott gól nélkül zárnunk. Ami viszont nekünk volt helyzetünk, nem sikerült kihasználni. Összességében igazságos döntetlen született.

MLSZ U17, alap csoport: Szeged-Csanád GA–Bene Ferenc LA 2–1 (1–1)

Szeged-Csanád GA: Rabi – Botic, Sándor M., Bozsik Á. (Szilágyi T., 58.), Boda L., Milenkovici, Gera B. (Pintér B., 83.), Simon M., Dianovszky (Ördög D., 68.), Budai B. (Mihálffy G., 83.), Mikó. Edző: Bilic Igor.

A szegedi gólszerző: Milenkovici (6., 11-esből, 72.).

Bilic Igor: – Saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Nagyon jól kezdtünk ám a vezetés után kicsit visszaesett a ritmus. Utána is mi irányítottunk, de kicsit lassabban. Nem mozgattuk az ellenfelet, sok hibával játszottunk, emiatt pedig nem tudtunk mögéjük kerülni, ezért adtunk lehetőséget, amelyet ki is használtak. A második félidő már jobban nézett ki, amely nemcsak gólban, hanem szép támadásokban is megmutatkozott.

MLSZ U19, kiemelt csoport: Vasas–Szeged-Csanád GA 1–0 (0–0)

Szeged-Csanád GA: Zelman – Burai., Léwang, Berta M. (Nagy S., 61.), Bakó L., Dancsok D. (Bácsi, 77.), Mahler G., Szabad (Berger, 77.), Czékus Á., Kordás B. (Megyeri, 77.), Maronyai (Orcsik, 85.). Edző: Podonyi Norbert.

Podonyi Norbert: – Örülök hogy az előző mérkőzések után a csapat mentálisan 180 fokos fordulatot vett, és bátran, felszabadultan játszott a bajnokság egyik élcsapata ellen. Sajnos a helyzeteinket kihagytuk, az ellenfelünk pedig szinte egyetlen helyzetét kíméletlenül kihasználta. Van még két mérkőzésünk, szeretnénk ezeket szépen zárni.

RÖPLABDA

Torma Ágnes lány U20 országos bajnoskág, I. osztály, alapszakasz: SZBRA Piros–Szegedi RSE Narancs 0:3 (–21, –22, –22), MTK–Szegedi RSE Narancs 1:3 (23, –24, –9, –18).

A Szegedi RSE Narancs kerete: Kiss Boglárka, Sojnóczky Sára, Bálint Viktória, Horváth Dalma, Szalay Kata, Herceg Viktória, Kiss Nóra, Nyers Noémi, Nagy Léna, Farkas Antónia, Erdei-Strohner Enikő, Szatmári Júlia, Kujundzic Leila, Nagy-Hegyesi Réka. Vezetőedző: Milodanovics Andrea.

Torma Ágnes lány U20 országos bajnokság, III. osztály, Közép csoport, alapszakasz: Viadukt SE–Szegedi RSE Fekete 3:1 (22, 20, –23, 17), BVSC-Zugló Sárga–Szegedi RSE Fekete 3:0 (14, 16, 21).

A Szegedi RSE Fekete kerete: Bárány Enikő, Istókovics Petra, Bakó Szófia, Rádai Réka, Meleg Blanka, Sztanó Dorka, Ábrahám Anett, Balog Panka, Balázs Piri Panna, Varga Szonja, Kasztner Zsófi, Blin Yasmine. Vezetőedző: Piti Richárd.

Dr. Tarnawa Ferdinánd fiú U20 országos bajnokság, II. osztály, alapszakasz: Malév Sport Club–Szegedi RSE 0:3 (–18, –15, –23), MEAFC-Miskolc–Szegedi RSE 3:1 (20, –21, 16, 24).

A Szegedi RSE kerete: Kukla Zsombor, Szepesi Máté, Lehoczki Dániel, Fitor Patrick, Vörös Szabolcs, Galántai Márk, Kukucska András, Varga Medárd. Vezetőedző: Hulmann Zsolt.