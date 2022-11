Megnyugvóban a kedélyek a Pick Aréna környékén. Az elmúlt hetekben mérkőzésről mérkőzésre fokozódott a szurkolói elégedetlenség, miután sorozatban szenvedett el vereségeket a Pick Szeged a Bajnokok Ligájában, de a Telekom Veszprém elleni, idegenbeli rangadón sem volt esélye a győzelemre. Sokan nyíltan változást követeltek, amely a MOL Tatabánya KC elleni szoros győzelmet követően megérkezett. Kedden a csapat vezetősége, valamint az edzőpáros (Pastor, Krivokapics) megállapodott, hogy a szezon végén közös megegyezéssel megszüntetik 2024 nyaráig tartó kölcsönös szerződésüket.

Talán ez az átmeneti időszak hozza meg a nyugodt munkát a szakmai stábnak és a játékosoknak. Szükség is van erre, hiszen a Bajnokok Ligájában még el kell érni a továbbjutást, ehhez a Celje és az Elverum ellen tilos pontot veszítenie a Picknek. A szurkolókat viszont jelenleg mindennél jobban érdekli most a következő vezetőedző személye. Nagyjából november 23-ig, a Celje elleni hazai meccsig mehet ez így, akkor viszont egységesen, mindenkire szükség lesz a Pick Arénában, hogy a szurkolótábor és a csapat közösen legyőzze a szlovén bajnokot. Addig lehet találgatni, kívánni és vágyakozni, miközben azért bajnoki pontokat is kell gyűjtögetni.

Holnap este annak a Fejér-B.Á.L. Veszprémnek lesz a vendége a Pick Szeged, amely óriási bravúrt végrehajtva a francia Chambéry ellen bejutott az Európa-liga főtáblájára. A szerencse viszont nem volt velük, hiszen komoly sérüléshullám tizedeli a fiatal együttest, így idény közben éppen Szegedről igazolták le Ludmán Marcellt.

A Tisza-partiak mai ellenfele nyolc bajnokiján mindössze egy sikert aratott, a Cegléd ellen, így csak az újonc Budai Farkasokat előzik meg a tabellán. Ami a Pick és a „kis Veszprém” közös múltját illeti, négyszer találkoztak eddig az NB I.-ben. A 2020–2021-es szezonban mindkétszer szoros mérkőzésen (28–25, 25–23) nyert a Szeged, míg az előző idényben már két könnyebb meccsen (38–29, 42–23).

A szegediek közleménye szerint négy sérültjére továbbra sem számíthat Juan Carlos Pastor vezetőedző.