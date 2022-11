Itt van a hajrá, megkezdődik a hosszú menetelés utolsó két hete. Az idő rövidnek tűnik ahhoz képet, hogy augusztus eleje óta tart a labdarúgó NB II., ám ez a két hét is komoly mérkőzéseket tartogat a Szeged-Csanád GA-nak.

Rögtön rangadóval folytatja a Tisza-parti csapat a bajnokságot, hiszen a 18. fordulóban szombat 13 órától Gyirmóton szerepel. Legelőször is térjünk ki arra, miért ez a furcsa időpont? Mivel a labdarúgó NB II. ezen játéknapján rendezik a Győr–Diósgyőr meccset is, így ha tartották volna magukat az eredeti időponthoz, a vasárnapi játékhoz a csapatok, a kisalföldi városban, illetve annak külvárosában egy napon két olyan meccs lett volna, amely biztonsági szempontból kiemelt kockázatú. Ezért aztán a gyirmótiak kitértek az azonos napi futball lehetőségétől, és mivel ők is figyelnek a rezsiköltségek csökkentésére, ezért van a meccs szombaton ebédidőben.

A két csapat közül a Szeged áll előrébb, negyedik a bajnokságban, míg a Gyirmót éppen mögötte áll az ötödik helyen. A két együttes között mindössze egy pont a különbség. Aki ezen a meccsen kikap, nagyon messze kerülhet a dobogós helyeken álló Diósgyőr, Pécs, MTK triótól. A két klub legutóbb gól nélküli döntetlent játszott Gyirmóton, majd a kisalföldi alakulatnak következett egy év az NB I.-ben, ahonnan utolsó helyről érkezett vissza a másodosztályba.

– A válogatott szünet alatt volt elég időnk felkészülni a hátralévő három mérkőzésre. A héten elsősorban a Gyirmótra koncentráltunk. Úgy gondolom, nem kell senkinek sem bemutatni Csertői Aurél csapatát: rendkívül erős együttesről van szó, amely minden poszton minőségi játékosokkal rendelkezik. Tiszteljük az ellenfelet, de a legjobb teljesítményünket nyújtva szeretnénk megnyerni a mérkőzést. Mindenkinek a maximumot kell nyújtania, csak ebben az esetben reménykedhetünk a három pontban – mondta a klub honlapján Alekszandar Sztevanovics vezetőedző.

A meccs Simon Ádámnak különösen pikáns lehet, hiszen ikertestvére, Simon András éppen a Gyirmótot erősíti.