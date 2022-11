A férfi tekecsapat szuperliga nyolcadik fordulójában a Zengő Alföld Szegedi TE magabiztos sikert aratott Győrben. A vendégek közül öten is eljutottak 600 fa fölé, a legjobb szegedi ezúttal is Karsai László volt 640 fával, de nagy versenyben volt vele Zapletán Zsombor és a szerb légiós, Milan Jovetics is..

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat szuperliga, 8. forduló: Győr–Zengő Alföld Szegedi TE 1:7 (3502:3730)

A párok: Danóczy R.–Karsai K. 0:1 (1:3, 620:640), Pete II. L. (Tóth D.)–Zapletán Zs. 0:1 (0,5:3,5, 569:638), Bíró E.–M. Jovetics 0:1 (0:4, 596:636), Koller D.–Kozma K. 1:0 (2,5:1,5, 589:601), Németh M.–Kiss N. 0:1 (0:4, 583:623), Kiss N.–Szél T. (Sárosi K.) 0:1 (0,5:3,5, 545:592).