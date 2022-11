Összesen hat érmet, közte négy aranyat szereztek a Hód Úszó SE versenyzői a Kaposváron megrendezett Rövidpályás Országos Bajnokságon. A klub ezzel a történelmi szerepléssel zárta az eseményt, megelőzve több neves egyesületet.

– Klubunk történetében példátlan ez a sikeres bajnoki szereplés. Nem egyszemélyes sikerről van szó. Bár a munka oroszlánrészét a sportolók végzik el, ők vannak a középpontban, az elnökség és a klubvezetés nagyon komolyan teszi a dolgát, igazi csapatmunka eredménye az, amit Kaposváron sikerült elérnünk. Mi lettünk a második legeredményesebb vidéki egyesület. Büszke vagyok a csapatunkra – mondta Máté Hunor, a Hód Úszó SE vezetőedzője.

A sikerből a felnőttek között első évét töltő Ugrai Panna alaposan kivette a részét, hiszen három számban is (100 méter gyors, vegyes és pillangó) aranyérmet szerzett.

– Panna nagyon lelkiismeretes, tudatos versenyző, napi 5-6 órában dolgozunk együtt, így számomra nem volt meglepetés az eredmény. Nagyon örülök, hogy elsőéves felnőttként nagymedencében is felnőtt bajnok tudott lenni, most itt rövidpályán 3 bajnoki címet szerzett! Zökkenőmentes volt az átlépés a felnőtt mezőnybe, ott folytatja, ahol ifiben abbahagyta, reméljük, a válogatottba is bekerül majd. Mióta Pannával dolgozok, az a cél, hogy a felnőttek között is megállja a helyét, ezért pedig nagyon keményen dolgozik – mondta tanítványáról Máté Hunor.

Gál Olivér az 50 méteres mellúszásban megvédte bajnoki címét.

– Olivérnek nem sikerült tökéletesen az 50 méter. Egy nagyon tehetséges fiatal versenyzőről van szó, nagyon sok potenciál van benne, ha a sérülések és a betegségek nem hátráltatják, sikeres pályafutása lehet – mondta a szintén bajnoki címet szerzett tanítványáról a Hód Úszó SE edzője.

Máté Hunor kitért rá, napi szinten mindent meg kell tenniük azért, hogy töretlen maradjon a fejlődésük, egyúttal fontosnak tartja, hogy a versenyzők valóban partnerként legyenek kezelve.

– Felnőtt korban már minden századmásodperc javulásért kemény munkát kell végezni. Ez már nem a cápa vagy delfin korosztály, ahol versenyről versenyre másodperceket javítanak a gyerekek. A tartós siker titka, a hosszútávú konstruktív együttműködés, ehhez szükség van innovációra és kreativitásra egyéni és csapatszinten is – zárta Máté Hunor.