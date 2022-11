Hatalmas lépéselőnybe került a Zengő Alföld Szegedi TE férfi tekecsapata. Nem csak azzal, hogy az eddigi nyolc bajnokiját egyaránt megnyerte, legutóbb a Győr otthonában is, hanem mert az üldözője, a Zalaegerszeg az újszegedi teke- és bowlingcentrumban elszenvedett vereség után Kaposváron is kikapott, így a két esélyes között négy pontra nőtt a különbség a versenyfutásban.

Ezen kívül még az is nagy dolog, hogy a Tisza-partiak sorrendben három idegenbeli mérkőzésen is hibátlanok tudtak maradni. Így nyertek a Kaposvár (8:0), a Ferencváros (6:2), majd a már említett Győr (7:1) ellen is.

És a hosszú, utazásokkal teli fordulók után végre ismét hazai pályán szerepel a Zengő Alföld, amely szombat 14 órától az újszegedi teke- és bowlingcentrumban a Répcelak gárdáját fogadja. A szegediek október 1-jén játszhattak legutóbb otthon, akkor a Zalaegerszegnél bizonyultak jobbnak 6:2-re.

Míg Karsaiék a bajnokságban nyolc meccsen 16 pontot gyűjtve, százszázalékos teljesítménnyel elsők, addig a következő ellenfelük hatalmas csatában van a dobogóért a Zalaegerszeggel és a Kaposvárral: előbbinek 12, míg a somogyiaknak és a Répcelaknak 11-11 pontja van.

Ha a formát és az eddigi eredményeket nézzük, a szegediek az esélyesek, ám azért a vasiaknál is akadnak olyan játékosok, akik értek már el kimagasló egyéni eredményt a Zengő Alföld otthonában, így a rangadó jelző abszolút illik a két csapat összecsapására.