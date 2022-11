Az elsők között publikálta bő keretét a horvát férfi kézilabda-válogatott. A szövetség honlapján megjelent cikkből kiderült, több kulcsjátékosára sem számíthat a szövetségi kapitány. David Mandic (klubja: Melsungen), Halil Jaganjac (Rhein-Neckar Löwen) és Marko Mamic (SC DHfK Leipzig) is kihagyja a világbajnokságot. Gondokkal küzdenek a horvátok a jobbszélső pozíciójában is, ahol valószínűleg a PPD Zagreb világklasszis balkezese, Ivan Cupic mellett a horvát útlevéllel rendelkező Sostaric és a 21 éves, zágrábi Paolo Kraljevicre is számíthat a szövetségi kapitány Glavas és Bozic-Pavletic mellett a bő listáról.

Ami a Pick Szeged jobbszélsőjét, Mario Sostaricot illeti, utoljára a 2020-as osztrák, norvég, svéd közös rendezésű Eb-n szerepelt szlovén mezben, akkor a negyedik helyen végzett válogatottjával. Szlovénia rendkívül erős a Tisza-parti klasszis posztján, hiszen Blaz Janc (Barcelona) és Gasper Marguc (Telekom Veszprém) is itt játszik, de gyakran megfordult jobbszélsőként az elmúlt években Vid Kavticnik is, de Jure Dolenecnek sem idegen ez a pozíció.

A horvát keretben Sostaricon kívül Maras van ott Magyarországról, míg korábbi szegediként a kapus Marin Sego van a bő listán.

Sostaric tegnap ünnepelte a harmincadik születésnapját. Ma a magyar bajnokságban a NEKA ellen léphet pályára 18 órától a Pick Arénában, amennyiben bekerül a meccskeretbe.