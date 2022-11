Ez a szezon eddig nem a Pick Szegedről szól a Bajnokok Ligájában. Pozitív értelemben biztos nem, a pokolian erős csoportban elszenvedett öt veresége viszont az egyik legnagyobb érdeklődéssel követett csapat volt eddig. Két hete biztossá vált, hogy az idény végén befejeződik a Pastor-korszak Szegeden tíz év után. Ennek az időszaknak az utolsó picivel több, mint félévét kezdi meg a Pick holnap 18.45-kor a Pick Arénában. Akárcsak most, jövő szerdán is a szlovén bajnok Celje lesz az ellenfél, amelyet nincs mese, oda-vissza le kell győznie az ötszörös magyar bajnoknak. Ha rápillantunk a férfi kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának aktuális állására, láthatjuk, ezen a két összecsapáson akár a továbbjutás kérdése is eldőlhet. Éppen emiatt kiemelt fontosságú mérkőzések lesznek ezek Bodó Richárdék számára.

Ott lesz a lelátón a magyar labdarúgó-válogatott forráskúti származású támadója, Ádám Martin is, aki a szegediek világklasszis beállójának, Bánhidi Bencének jó barátja. A Legendák Falára felkerült egykori kiváló balszélső, Tenke Endre is a helyszínen szurkol majd a Picknek.

A szezon eddigi egyik legnagyobb meglepetését a Celje szolgáltatta még a második fordulóban, amikor 38–36-ra legyőzte hazai környezetben a német sztárcsapatot, a THW Kielt. Mást azonban nem sikerült, utolsóként az első körben Szegedre látogatnak. Remek játékkal robbant be idén a BL-klasszisok közé a szlovének 25 éves irányítója, Aleks Vlah. Negyvennyolc találatnál jár, amivel a góllövőlista élén a veszprémi Rasmus Laugét (44) és a dán Mikkel Hansent (42) előzi meg többek mellett.

A Celje már a szlovén bajnokságban sem veretlen, hiszen az egykori világklasszis irányító, immár edzőként dolgozó Uros Zorman által irányított Trimo Trebnje otthonában szenvedtek 31–20-as vereséget. Tekintsünk viszont ettől el, hiszen a Bajnokok Ligája találkozóin láthattuk, veszélyes csapat. Megszenvedett ellene az Elverum (otthon) és a Kielce (idegenben) is a győzelemért. Egyáltalán nem legyőzhetetlen kategória a szlovén bajnok a magyar számára, de fokozott figyelemre lesz szükség, akár felépülnek a szegedi sérültek (Bánhidi, Mikler, Stepancic, Martins), akár nem.