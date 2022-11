Nem nyit ki idén a szegedi műjégpálya: a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapata számára azonban megoldást jelent a helyzetben a klub beruházásaként átadott algyői jégpálya.

– Ez egy vészmegoldás egy vészhelyzetben. Igyekszünk úgy dolgozni, hogy az azok az egyesületek, akik jéghez kötöttek, megfelelő lehetőséget kapjanak. Algyőn edzenek a műkorcsolyások, a Tornádó Team Szeged görkorcsolyásai, és vásárhelyi sportolók is. A szegedi közönség is tud korcsolyázni Algyőn szombaton és vasárnap, és megállapodtunk a jégdiszkóval is, ők is kiköltöznek. Úgy gondolom, a jégkorong egyesület nagyon keményen segíti ezt a folyamatos, hogy mindenki jéghez jusson, akinek ez szükséges – mondta lapunknak Pápai Miklós, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű szakosztály-igazgatója.

Kitért rá, az energiaválság miatt az algyői jégpálya működtetése is drágult, nagyjából négyszeres áron tudják jelenleg működtetni, ez tízmilliós nagyságrendet jelent, de erre is számítottak és költségeket optimalizáltak.

Ami pedig a jégkorongozókat illeti, a klubnál sportoló gyerekek a szülők segítségével jutnak ki Algyőre. A felnőtt csapat eddigi mérkőzéseit idegenben játszotta, ám azon dolgoznak, hogy november végétől már Algyőn meccseket játszhassanak a felnőttek, ehhez azonban fejlesztéseket kell véghez vinni, például lelátót kell építeni.

– Az algyői pálya alapvetően egy utánpótlás és edzőcsarnoknak épült. A jövőben is Szegeden szeretnénk játszani a hazai mérkőzéseinket, de erre a helyzetre valahogy reagálni kellett – zárta Pápai Miklós.