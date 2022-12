Egy újabb elbukott végjáték. Szerdán ugyan ismét egy éles meccset játszott a Naturtex-SZTE-Szedeák, de a találkozó utolsó perceiben ismét előjöttek azok a hibák, amelyek a szezon eddigi részében is jellemezték a szegediek játékát. A tizenegy kihagyott büntető különösen fájó, ám mindezek ellenére is volt esély a győzelemre a Körmend ellen – így viszont egymás után harmadszor is vesztesen hagyták el a pályát Bognár Kristófék.

A folytatás sem ígér könnyebb mérkőzést, hiszen az előző kiírás aranyérmeséhez, a Falco KC Szombathelyhez látogatnak Simándi Árpád tanítványai.

– Idegörlő a helyzet, mert a vereségeink kilencven százaléka nagyon szoros volt. Persze, nem jó úgy kikapni, hogy húsz ponttal leverik az embert, de akkor legalább érzed, hogy az ellenfél jobban játszott. Nem könnyű helyzet, biztos, hogy a fiúk fejében is benne maradnak ezek a vereségek, de ezért vagyunk sportemberek, hogy kimásszunk ebből a gödörből. Nagyszerű csapat van idén is Szombathelyen, de az a feladatunk, hogy magunkat felépítve minél jobb állapotba kerüljünk a következő mérkőzésekre – mondta a meccs előtt Kiss Zsolt, a szegediek másodedzője.

A Falco nyolcmeccses győzelmi szériában van: a korábbi szegedi légióst, Zach Brownt is a soraiban tudó vasiak eddig egyetlen bajnokijukat veszítették el a szezonban, október elején a Kaposvár tudott nyerni az Arena Savariában. Hétközben a Falco nem bajnokit, hanem Bajnokok Ligája-mérkőzést játszott, a török Tofas Bursa 77–64-re nyert, és ezzel eldőlt, hogy a szombathelyiek már nem juthatnak tovább a csoportjukból.

– Természetesen nem feltartott kézzel utazunk Szombathelyre, nyomás nem lesz rajtunk ezen a meccsen. Felszabadult játékot kell nyújtanunk, az lenne nagyon fontos, hogy minél hamarabb átlendüljünk ezeken a rendszeres, pár pontos vereségeken – tette hozzá Kiss Zsolt.