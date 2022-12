Sportkarrierjének legintenzívebb felkészülési időszakát követően hétfőn hajnalban elrepült Las Vegasba a szegedi Deli Team vezetője és edzője, Deli Tamás, és Véró Alex. Eredetileg mindketten részt vettek volna a Mr. Olympia bothúzó-versenyén, Véró Alex viszont az utolsó közös edzésen súlyos combsérülést szenvedett.

– Alaposan bemelegítettünk, ennek ellenére egy guggolásnál sajnos Alex combja csúnyán megsérült. A doktori konzílium végül úgy döntött, elutazhat, bár versenyezni nem tud a jövő héten egy műtéten is átesik. Nehéz utazás vár ránk, hiszen kis túlzással fél Kalifornián át kell majd tolókocsizni. Az, hogy velem tarthat, az ő lelkének és az enyémnek is pozitív – árulta el még az elutazás előtt a Délmagyarországnak Deli Tamás.

Verseny majd csak pénteken vár Delire, így némileg már akklimatizálódva veheti fel a kesztyűt súlycsoportjában. Ezúttal nem a 110 kilogrammosok között szerepel, hanem jobban odafigyelve az étkezésre és a kardióedzésekre a 95 kg-osok között. Emiatt magasra tette az elvárásait.

– Azzal, hogy ebben a súlycsoportban indulok, azt jelenti, hogy nem a legkönnyebb leszek, hanem a legnehezebb, amiből megpróbálok majd előnyt kovácsolni. Éppen emiatt a felkészülésem is sokkal színesebb volt, a kardiósedzésekben Balaska Márk segített, míg a bothúzó technikám javításán Azat Tastanbekovval dolgoztunk ismét sokat – mesélte.

Mindenre odafigyelt, az erőre, a dinamikára és a technikára is. Pénteken rendezik meg a selejtezőket, majd az a célja, hogy a szombati helyosztó és elődöntős napon is versenyezhessen.

Úgy fogalmazott, rengeteg munkát fektettek bele ebbe a versenybe, hogy eljussanak Las Vegasba, amiben óriási segítséget nyújtottak a támogatói is. A Mr. Olympia eredetileg egy testépítőverseny, de az elmúlt években már több sportág is felkerült a palettájára, így a bothúzás is.